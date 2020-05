Piazza Tasso e viale Pratolini: settimana di disagi per lavori

Divieti e chiusure a tratti: da domani 12 maggio sarà rifatta la pavimentazione in quella zona cruciale dell'Oltrarno. Da oggi asfaltature in lungarno Cellini e piazza Poggi. Ecco l'elenco delle opere previste a Firenze. Occhio a cambi di sensi di marcia e a restringimenti di carreggiata

Il rifacimento della pavimentazione in piazza Tasso, viale Pratolini e in lungarno Cellini ma anche i lavori per la nuova segnalatica in viale Guidoni e via Barsanti. E ancora gli interventi di ripristino ai giunti del Cavalcavia dell'Affrico e l'ampliamento di via Panciatichi. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via in questa settimana con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i rifacimenti di strade, dopo l'ultimazione di viale Petrarca da domani martedì 12 maggio i lavori interesseranno piazza Tasso e viale Pratolini. Si tratta di un intervento che, a fasi, prevede la chiusura di tratti della piazza. Si inizia da quello da via di Camaldoli a viale Pratolini con la conseguente istituzione di un senso unico nel tratto dall'ingresso del viale Petrarca e dall'ingresso fronte via Villani fino a via del Campuccio verso quest'ultima. Senso unico anche nel tratto della piazza da via del Leone a via di Camaldoli verso via del Leone. Nella seconda fase il cantiere si sposterà nella porzione tra viale Petrarca e via del Campuccio con l'istituzione del senso unico nel tratto da viale Pratolini a via di Camaldoli verso quest'ultima e in quello da via di Camaldoli a via del Campuccio verso quest'ultima. La terza fase prevede i lavori nel tratto della piazza da via del Campuccio a via della Chiesa mentre nella quarta il cantiere si sposterà sul viale Pratolini con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato in orario notturno (21-7). In tutte le fasi sono previsti anche divieti di sosta. L'intervento si concluderà il 31 maggio.

Al via invece oggi lunedì 11 maggio i lavori di asfaltatura, a seguito di interventi sui sottoservizi, in lungarno Cellini: nel tratto da lungarno Serristori a via della Fornace saranno istituiti un restringingimento di carreggiata con senso unico regolato da movieri e divieti di sosta. Stesso provvedimento anche in piazza Poggi (da lungarno Cellini a lungarno Serristori) mentre in via della Fornace all'incrocio con lungarno Cellini saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. L'intervento si concluderà il 15 maggio.

Da oggi lunedì al via anche i lavori di rifacimento di carreggiata e marciapiedi e della segnaletica in via Nicola Pisano e via Agostino di Duccio. L'intervento interesserà prima via Agostino di Duccio con restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e chiusura del marciapiede nel tratto compreso tra i numeri civici 13 e 1; a seguire si sposteranno in via Nicola Pisano con restringimenti di carreggiata, senso unico alternato e divieti di sosta nel tratto da via Andrea di Bonaiuto al numero civico 8. Termine previsto 29 maggio.

Da venerdì 15 maggio è in programma il rifacimento della segnaletica in viale Guidoni e via Barsanti a seguito di interventi di riasfaltatura che hanno interessato le due strade. Si tratta di lavori in orario notturno (21-6) articolati in più fasi. Si inizia con i restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in via Barsanti (tratto via di Caciolle-viale Guidoni), via Carlo del Prete (tra via Barsanti verso via Maddalena), via dell'Accademia del Cimento (da via Barsanti verso via Campani). A seguire i lavori di sposteranno in viale Guidoni con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta sulla viabilità principale tra via Forlanini fino al sottopasso ferroviario. Termine previsto 31 maggio.

Per quanto riguarda i ripristini dopo interventi sui sottoservizi, da oggi lunedì 11 maggio sono in programma i lavori in via Carlo del Prete dove, a tratti, saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Termine previsto 15 maggio. Da giovedì 14 maggio sarà la volta dei ripristini in via Rosellini e via di Caciolle. Fino al 19 maggio in orario 8-18 saranno in vigore restringimenti di carreggiata con divieti di sosta a tratti. Stesso tipo di intervento anche in via della Casella. Da lunedì 11 maggio scatterà la chiusura del tratto da via del Cavalaccio a via della Casella all'altezza interno 75 (incrocio escluso) e di una porzione di strada interna. Termine previsto 16 maggio.

Sempre da lunedì 11 maggio al via anche i lavori di ampliamento di via Panciatichi con divieti di transito sulla direttrice composta dalla stessa via Panciatichi (da via Fantoni a via Reginaldo Giuliani), via Fantoni (da via dello Steccuto a via Panciatichi) e via dello Steccuto (da via Reginaldo Giuliani a via Fantoni). Chiusura anche per via della Ghiaccia (da via Panciatichi alla ferrovia). Previsti anche divieti di sosta. L'intervento si concluderà l'11 settembre.

In programma pure i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione del Cavalcavia dell'Affrico. L'intervento sarà effettuato in fasi successive, in orario 9-19 e andrà avanti fino al 16 maggio. La prima prevede provvedimenti di circolazione sulla direttrice piazza Alberti-via Lungo l'Affrico con la chiusura della semicarreggiata in direzione via Lungo l'Affrico e il senso unico alternato sull'altra semicarreggiata; nella seconda il cantiere si sposterà sulla semicareggiata in direzione di piazza Alberti che quindi verrà chiusa mentre nell'altra scatterà il senso unico alternato.

Ecco gli altri principali interventi.

Via dei Bassi: da lunedì 11 maggio lavori per la posa di cavi della fibra ottica. Fino al 16 maggio il tratto via Canova-via Massa sarà chiuso con anche divieti di sosta. Previsti anche un restringimento di carreggiata con senso unico alternato e divieti di sosta in via Massa all'altezza dei numeri civici 44 e 45.

Via dei Sette Santi: anche in questo caso si tratta di lavori relativi alla fibra ottica con l'istituzione, da oggi lunedì 11 maggio, di un senso unico nel tratto via Duprè-viale dei Mille verso quest'ultimo con la revoca della corsia preferenzale, mentre nel tratto tra il numero civico 43 e via Duprè saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta. Nel tratto dal numero cicico 74 e via Mameli scatterà un divieto di sosta. Inoltre in via Duprè sarà istituito un restringimento di carreggiarta (tra il numero civico 5R e via dei Sette Santi). Termine previsto 15 maggio.

Via Senese-via Foscolo: per lavori edili con piattaforma aerea saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in via Foscolo (lunedì 11 e martedì 12 maggio orario 7-19) e via Senese (da mercoledì 13 a venerdì 15 maggio stesso orario).

Via Bisenzio: per un intervento edilizio con piattaforma aerea lunedì 11 maggio saranno istitiuiti un restringimentio di carreggiata dal numero civico 45 e via Valdinievole e divieti di sosta. I provvedimenti saranno in vigore in orario 7-19. Termine previsto 5 giugno.

Borgo Tegolaio: per trasloco con scala aerea lunedì 11 maggio dalle 21 a mezzanotte la strada sarà chiusa da via dei Michelozzi a via Mazzetta. Previsti anche divieti di sosta e mentre in via Michelozzi oltre al divieti di sosta scatterà un senso unico verso via Maggio.

Lungarno Diaz: per effettuare interventi sul canale Chiesi da martedì 12 maggio sarà chiuso il tratto tra piazza Mentana e piazza dei Giudici. Numerosi i provvedimenti collaterali necessari per consentire la viabilità alternativa, ovvero: il senso unico sulla direttrice via Saponai-piazza dei Giudici-via dei Castellani-piazza del Grano da piazza Mentana verso via della Ninna; il divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali sulla direttrice composta da via dei Castellani-piazza del Grano-via dei Neri. I veicoli provenienti da via dei Vagellai e diretti su lungarno Anna Maria Luisa dei Medici dovranno utilizzare via dei Saponai-piazza dei Giudici; quelli provenienti da via dei Leoni e diretti verso piazza dei Giudici invece dovranno percorrere via dei Neri-via dei Benci-via Malenchini-piazza Mentana. Attenzione ai divieti di sosta. Termine previsto 11 giugno.

Viuzzo del Chiuso: per un allaccio alla rete idrica martedì 12 maggio saranno istituiti un divieto di transito e divieti di sosta tra viuzzo di Musciana e via del Chiuso. Inoltre in viuzzo di Musciana da via di Mantignano a viuzzo del Chiuso scatterà un senso unico verso di via di Mantignano. Termine previsto 18 maggio.

Via Svizzera-via Austria: inizieranno martedì 12 maggio i lavori relativi alla rete di distribuzione del gas. Fino al 31 maggio previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in via Svizzera tra il numero civico 22 e via Austria e in via Austria tra via del Bisarno a via Svizzera e tra via Svizzera e il numero civico 1.

Via Ridolfi: per lavori con piattaforma aerea da martedì 12 a venerdì 15 maggio in orario notturno (22-6) nel tratto da via di Barbano a piazza Indipendenza saranno in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato e divieti di sosta.

Via delle Ruote: martedì 12 e mercoledì 13 maggio in orario 8-18 saranno in vigore un restringimento di carreggiata con divieti di sosta nel tratto da via Santa Caterina d'Alessandria al numero civico 55. I provvedimenti sono necessari per consentire un intervento con cestello.

Via Settembrini: per un nuovo allaccio alla rete fognaria da mercoledì 13 a venerdì 15 maggio nel tratto compreso tra via Faentina e il numero civico 14 saranno in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato e divieti di sosta (anche a cavallo del numero civico 17). Divieti di sosta anche in via Faentina (tratti).

Via di Ripoli: per un lavoro edile con piattaforma aerea mercoledì 13 maggio in orario 9-19 sarà in vigore un restringimento di carreggiata tra via Traversari e il numero civico 123 (anche divieti di sosta).

Via di Santo Spirito: mercoledì 13 maggio da mezzanotte alle 6 è in programma un trasloco con scala aerea. La strada sarà chiusa da via Maffia a via dei Serragli mentre nel tratto via Maffia-via dei Geppi sarà istituito un senso unico verso via dei Geppi.

Via dell'Arcolaio-viale Duse: inizieranno giovedì 14 maggio i lavori di posa di cavi in fibra ottica. Fino al 26 maggio saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata rispettivamente nel tratto tra i numeri civici 57 e 61 e tra i numeri civici 12/F e 18/F.

Via Bovio: per effettuare il sollevamento di materiali giovedì 15 maggio dalle 1.30 alle 5.30 nel tratto compreso tra via Scialoja e piazza Oberdan saranno in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico verso la piazza e divieti di sosta.

Per ulteriori info: http://mobilita.comune.fi.it/muoversi/muoversi/lavori_in_corso.html