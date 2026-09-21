Piazza Santa Croce per tre giorni diventa un grande giardino

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre piazza Santa Croce torna a vestirsi di verde con Green Florence, la manifestazione promossa da Confcommercio e dall'Unione degli Agricoltori di Firenze – Confagricoltura, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Camera di Commercio.

Per tre giorni il cuore della città ospiterà una grande installazione con oltre 2.000 metri quadrati di erba naturale e olivi secolari, trasformando la piazza in un giardino di fine estate. Attorno all'allestimento si svilupperà un programma di iniziative che unirà stand gastronomici, incontri pubblici, musica e altre attività.

L'inaugurazione è in programma venerdì 25 settembre alle ore 10.45, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni promotrici. L'evento è realizzato con il sostegno di Conad, Banco Fiorentino, Banca di Credito Cooperativo, ChiantiBanca e Fabbri Vivai.

Il confronto di Confcommercio su città, verde e imprese

Ad aprire la manifestazione sarà, subito dopo il taglio del nastro, il talk promosso dalla Confcommercio fiorentina dedicato al tema "Spazi urbani, imprese e sostenibilità", un confronto su come le città possano diventare più vivibili senza perdere la loro funzione economica e sociale, valorizzando il rapporto tra qualità dello spazio pubblico, presenza del verde e vitalità del commercio di prossimità.

Ad aprire l'incontro, coordinato dal direttore della Confcommercio Franco Marinoni, saranno il presidente dell'associazione di categoria Aldo Cursano, l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini e il presidente dell'Unione Agricoltori di Firenze - Confagricoltura Francesco Colpizzi. Tra gli ospiti Manuel Torresan, referente del progetto Cities di Confcommercio nazionale, e Gianfranco Pozzer, ricercatore dell’Università di Venezia esperto di pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, anche in relazione ai cambiamenti climatici.

Interverranno anche Alessandro Bacciotti, direttore commerciale Conad nord ovest; Alberto Giuntoli, presidente Società Toscana di Orticoltura e vicepresidente di Kepos Aps; Marco Poledrini, responsabile Progetti Speciali di Confcommercio Firenze-Arezzo e Luca Bonaguri, cofondatore di Helpiness Srl,una giovane startup innovativa che mette in rete imprese ed enti no-profit, trasformando le rimanenze aziendali in risorse attraverso un modello digitale di economia circolare.

Una "case history" utile a mostrare come il concetto di sostenibilità possa essere declinato nel tessuto imprenditoriale locale.

L'incontro, pensato con una formula agile e aperta anche al pubblico, vuole offrire uno spunto di riflessione su come conciliare rigenerazione urbana, sostenibilità e attrattività dei centri cittadini, mantenendo vivo il tessuto delle imprese che li anima.

Il convegno di Confagricoltura su alberi, erbe e salute

Domenica 27 settembre, dalle 10.30, Confagricoltura Firenze organizza il convegno "Alberi, erbe e salute: l'ecosistema urbano, i parchi della salute e il benessere attraverso le piante", articolato in due sessioni dedicate al ruolo del verde nella qualità della vita urbana.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Confagricoltura Firenze Francesco Colpizzi, del presidente di Confcommercio Firenze-Arezzo Aldo Cursano e del presidente di Kepos Francesco Maccazzola, la prima sessione affronterà il tema dell'agricoltura urbana e della cura dell'ecosistema cittadino, la seconda sarà invece dedicata ai Parchi della Salute, approfondendo il valore del verde, delle piante officinali e della natura per il benessere delle persone. Interverranno amministratori locali, esperti del settore e testimonianze della filiera vivaistica.

Gusto e intrattenimento tra benessere, libri e musica

Nei tre giorni di Green Florence piazza Santa Croce ospiterà anche alcuni stand aperti dalle ore 11 alle ore 24 e suddivisi in tre aree speciali: l’area della somministrazione curata da Confcommercio con cibo di strada, birrifici e piatti della tradizione pronti da gustare; l’area delle degustazioni di vino, miele e olio curata da Confagricoltura e l’area Benessity con la presenza di prodotti tipici del territorio, allestita grazie alla partecipazione di Conad.

In piazza anche uno stand speciale de I Ragazzi di Sipario Onlus, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali, borse in tela, tazze e oggetti creativi fatti a mano dai ragazzi della cooperativa sociale, che punta sull’inclusione per offrire formazione e lavoro a persone con disabilità intellettiva.

Sabato 26 settembre dalle ore 10 alle 11.30 sono previste due lezioni gratuite di pilates e ginnastica funzionale, curate dagli esperti della palestra Two Wings- A fitness boutique di Firenze, che proporranno esercizi accessibili a tutti, anche a chi è alla prima esperienza. Si consiglia di portare con sé il proprio tappetino. Tutti i partecipanti riceveranno un buono per una lezione gratuita di prova nella palestra, che si trova in via del Campofiore 114-116.

Domenica 27 settembre alle ore 17 è fissata invece la presentazione del libro di Antonio Fusco “L’inferno che è dentro di me”, settimo romanzo dedicato alle indagini del commissario Casabona, pubblicato da Giunti Editore. A dialogare con l’autore, scrittore e criminologo forense, saranno la presidente dei librai di ALI Confcommercio Fi-Ar Francesca Albano insieme alle giornaliste della Nazione Sandra Nistri e di PianaNotizie Elena Andreini, entrambe componenti del Book club del Giallo.

A completare il programma di Green Florence saranno due serate di musica live: venerdì 25 settembre, dalle 18 alle 21, sarà protagonista The Lorean Band, con la voce di Gaia Mazzoli, mentre sabato 26 settembre alle 19 saliranno sul palco gli Umagroso, band composta da 14 elementi che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte.

Il prato in regalo

Green Florence si propone come un appuntamento aperto a cittadini e visitatori, capace di riportare piazza Santa Croce al centro di un'esperienza che intreccia divertimento e gusto a momenti di incontro e riflessioni sul futuro degli spazi urbani.

Al termine della manifestazione, il prato sarà restituito al vivaio di provenienza per essere ripiantato. Gli organizzatori hanno però previsto la possibilità di donarlo, interamente o in blocchi, ad associazioni ed enti che ne facciano richiesta per abbellire i propri spazi verdi. Basterà contattare la sede fiorentina di Confcommercio.