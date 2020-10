Pianoforte: due interessanti artiste della nuova generazione

Domani per gli Amici della Musica la pianista Jin Ju in concerto al Saloncino della Pergola. Domenica la promessa Vera Cecino all'Auditorium Ottone Rosai per A.Gi.Mus

Domani, sabato 24 ottobre, alle ore 16.00, presso il Saloncino della Pergola, si esibirà in concerto per gli Amici della Musica di Firenze la pianista Jin Ju. Riconosciuta dalla critica internazionale come una delle più interessanti artiste della sua generazione per la perfezione tecnica, la sensibilità appassionata e l’incredibile trasparenza dei dettagli narrativi, e considerata in Cina tra i più grandi virtuosi del suo Paese, Jin Ju è un astro sempre crescente nel panorama pianistico internazionale. Ha collaborato in qualità di solista con China National Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, Belgian National Orchestra, Russian State Symphony, Oslo Symphony Orchestra e molte altre. Il programma prevede l'esecuzione delle Variazioni in Do maggiore su un tema di Diabelli, op. 120 di L. van Beethoven e fa parte del ciclo Solopiano, dedicato ai grandi Maestri della tastiera.

I concerti proseguiranno quindi domenica e lunedì e fanno tutti parte del “Preludio di Stagione”, cinque appuntamenti al Saloncino della Pergola che anticipano l’inaugurazione della stagione concertistica 2020/2021 degli Amici della Musica, che coincide con il Centenario dell’Associazione.

Domenica 25 ottobre, ore 11.00, presso l’Auditorium Ottone Rosai (via dell’Arcovata, 6) si esibisce in concerto una giovane promessa del pianoforte a livello nazionale, Vera Cecino. Appena sedicenne, Vera ha già vinto in ambito internazionale il 1° premio all’International piano competition “Caesar Franck” di Bruxelles ed è risultata semifinalista al 5° International Franz Liszt Competition for Young Pianists di Weimar (Germania) nonchè finalista e vincitrice di 2° premio al IX “Isidor Bajic Piano Memorial” di Novi Sad (Serbia). E’ la vincitrice del Premio Crescendo 2019, il concorso internazionale annualmente organizzato da A.Gi.Mus. Firenze, nel quale ha trionfato conquistando il premio più importante attribuito su tutte le fasce d’età fino ai trent’anni. Vera eseguirà la Sonata op.31 n°2 “La tempesta” di L. van Beethoven, il Mephisto Walzer n°1 di F. Liszt, Deux Polonaise op.26 di F. Chopin e la Sonatine di M. Ravel. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Quartiere 5 del Comune di Firenze.