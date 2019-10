Pecorino Toscano Dop: le foto di un'eccellenza

Concorso inserito nel Circuito fotografico nazionale “Trofeo Cupolone” de “Il Cupolone” di Firenze

Grosseto. Obiettivi puntati sul Pecorino Toscano DOP a 360 gradi, per raccontare attraverso la fotografia un formaggio di eccellenza e ambasciatore della Toscana nel mondo, i luoghi in cui nasce, la produzione e gli utilizzi per gustarlo al meglio. A scattare saranno i fotografi che parteciperanno al primo Circuito fotografico nazionale “Trofeo Cupolone” promosso dal Gruppo fotografico “Il Cupolone” di Firenze con quattro concorsi diversi, fra cui “Pecore e Pecorino Toscano DOP” che conta su una collaborazione con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP avviata dal 2013. La partecipazione è aperta fino al 12 gennaio 2020 a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano, cittadini italiani, iscritti o non iscritti alla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, senza distinzione fra amatori e professionisti. Al circuito non possono partecipare i soci del Gruppo Fotografico “Il Cupolone” di Firenze. Bando e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.gfcupolone.net.

“Il nuovo concorso fotografico dedicato al nostro formaggio e al suo mondo - afferma Andrea Righini, direttore del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP - rafforza la collaborazione avviata sei anni fa con il Gruppo fotografico Il Cupolone, che ha portato a raccogliere numerosi e suggestivi scatti dedicati alle pecore, ai pascoli e alla produzione del Pecorino Toscano DOP, dall’arrivo della materia prima alla marchiatura del prodotto. Con questa nuova iniziativa, potremo raccontare in maniera ancora più ampia, grazie agli scatti dei fotografi partecipanti, i luoghi e le persone che sono dietro ogni forma di Pecorino Toscano DOP, le fasi di lavorazione e gli utilizzi del nostro formaggio in contesti diverse, dalle mense scolastiche alle tavole di ogni famiglia. Il concorso sarà, così, un’ulteriore occasione per promuovere il Pecorino Toscano DOP puntando sul valore del marchio DOP, su una corretta educazione alimentare e sul legame fra il nostro formaggio e la sua terra di produzione”.

“La collaborazione con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP - aggiunge Simone Sabatini, presidente del Gruppo Fotografico Il Cupolone di Firenze – ci ha permesso di conoscere e di far conoscere, di apprezzare e fare apprezzare, il Pecorino Toscano DOP a un’ampia platea di fotografi. L’esperienza avviata è stata ampiamente positiva e con risultati molto importanti. Avere inserito il concorso su questo prodotto toscano nel più ampio Circuito ‘Trofeo Cupolone’ che comprende quattro concorsi differenti, permetterà ai fotografi di cimentarsi, di confrontarsi e di divertirsi con quattro diverse giurie chiamate a valutare tutte le immagini inviate, sul tema del pecorino, ma anche sui temi libero a colori e libero bianco e nero, nonchè sul difficile argomento ‘Cambiare marcia: per un’etica del traffico’”.