Parcheggio scambiatore di Villa Costanza, nel 2026 reati in calo

Si è riunito nella mattinata di venerdì 24 luglio, presso la Prefettura di Firenze, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato all'esame delle misure di vigilanza e sicurezza relative al parcheggio scambiatore di Villa Costanza, nel Comune di Scandicci.

Nel corso della riunione, presieduta dal prefetto Francesca Ferrandino, sono stati analizzati i dati relativi ai reati commessi nell'area negli ultimi mesi, che hanno confermato l'andamento positivo già emerso nei mesi scorsi, indicando un calo consistente della delittuosità grazie alle misure di prevenzione attuate in sinergia dai vari soggetti coinvolti.All'incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle forze dell'ordine, la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, l'assessore alla Sicurezza urbana di Scandicci Lorenzo Vignozzi, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Firenze Andrea Giorgio, oltre ai rappresentanti di Autostrade per l'Italia e della società Unipark srl, affidataria del servizio di parcheggio presso l'area.Sulla base dei dati forniti dalla Questura, nel primo semestre del 2026 i delitti sono diminuiti del 52% rispetto allo stesso periodo del 2025, passando da 29 a 14.

I furti, in particolare, sono calati del 72%, passando da 25 a 7. Nel dettaglio, nello stesso arco temporale, quelli su auto in sosta sono scesi da 17 a un solo episodio.Un trend confermato anche dai dati del Comando provinciale dei Carabinieri: tre i casi di furto registrati dall'Arma nei mesi di maggio e giugno, tra cui uno su auto e due con destrezza. Nello stesso periodo non è stato segnalato alcun caso di rapina.Sempre nell'area di Villa Costanza prosegue l'impegno delle forze dell'ordine sul fronte del contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, che ha portato alla segnalazione di alcune persone alla Prefettura da parte dei militari della Guardia di Finanza.Nel parcheggio è attivo un sistema di videosorveglianza di ultima generazione, installato da Autostrade per l'Italia, composto da 60 telecamere, 48 delle quali dotate di un software di intelligenza artificiale in grado di inviare alert in presenza di situazioni sospette.

Il sistema, realizzato nel primo semestre del 2025, è pienamente operativo dal 1° ottobre 2025, al termine della fase di apprendimento e messa in esercizio.Il Comune di Scandicci sta inoltre lavorando al potenziamento della videosorveglianza nell'area limitrofa al parcheggio, comprendente anche un parcheggio pubblico con oltre 100 posti auto."I dati illustrati confermano l'ottimo lavoro svolto in questi mesi da tutti i soggetti coinvolti, grazie al coordinamento della Prefettura - afferma la sindaca di Scandicci Claudia Sereni -.

La sensibile diminuzione dei reati, e in particolare dei furti sulle auto in sosta, dimostra l'efficacia delle azioni messe in campo. Possiamo dire che oggi Villa Costanza è un luogo controllato e gestito in modo efficace. Continueremo a mantenere alta l'attenzione e a monitorare, perché sappiamo che la sicurezza è un obiettivo che richiede un impegno costante".