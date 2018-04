Parcheggio ex Meccanotessile: approvato progetto definitivo

Il progetto prevede 80 posti auto e la sistemazione a verde del fronte su via Alderotti

Il consiglio comunale ha approvato oggi il progetto definitivo dell’area di sosta che sarà realizzata all’interno dell’ex Meccanotessile.

“Si tratta di un progetto molto importante e molto atteso – sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti –. Con questo parcheggio restituiremo stalli di sosta ad un quartiere che, con i lavori della tramvia, ha visto una riduzione dei posti auto in strada”.

Il progetto interessa la porzione di area prospiciente via Alderotti di circa 2.900 metri quadrati. L’intervento prevede la demolizione del muro di cinta e la realizzazione del parcheggio pubblico da 80 posti con stalli di sosta disposti a pettine su due file con una corsia centrale per l’accesso e la manovra. L’area di sosta sarà a una quota inferiore al livello stradale di circa 50 centimetri e le due zone saranno raccordate con una modesta scarpata erbosa dove saranno collocate sedute, rastrelliere per le biciclette e un filare di nuovi alberi. La scelta è caduta sul carpinus betulus fastigiata, la stessa essenza già piantumata lungo la linea 3 della tramvia da Statuto a via Tavanti e che si caratterizza per tolleranza all’inquinamento e resistenza alle malattie, oltre che per essere una pianta autoctona.

Completa l’intervento la realizzazione della rete di smaltimento delle acque piovane e dell’impianto di illuminazione pubblica. Il parcheggio sarà accessibile da via Alderotti e separato dal resto dell’area ex Meccanotessile da una recinzione. Prevista anche la riqualificazione con allargamento del marciapiede adiacente all’area del parcheggio.

Oggi in sede di approvazione del consiglio comunale è stato introdotto un emendamento, anche a seguito degli approfondimenti nelle commissioni consiliari, che “escluda un futuro collegamento carrabile con la viabilità di via Maestri del Lavoro e via Santelli/via Lombroso ma che preveda un percorso pedociclabile”.

Per il progetto, che adesso dovrà essere redatto nella forma esecutiva in modo da poter poi bandire la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori, sono stati stanziati 750mila euro.



"Dopo la realizzazione dell'area verde, il via libera al nuovo parcheggio pubblico nell'area dell'ex Meccanotessile rappresenta un altro tassello verso il completo recupero di questo contenitore della città da lungo tempo vuoto e per anni abbandonato". Questo il commento del presidente della commissione urbanistica Leonardo Bieber.

"Il passaggio di oggi in consiglio è servito ad approvare la variante al regolamento urbanistico per realizzare il parcheggio, ma non solo – ha aggiunto Bieber –. L'assessore Giorgetti ha infatti accolto gli emendamenti da parte delle commissioni urbanistica e ambiente, frutto di un confronto con i residenti della zona, il comitato e con il consiglio di Quartiere 5, perché venga realizzato il collegamento ciclo-pedonale tra via Alderotti e il versante lato Morgagni (e non una strada carrabile). Accolte anche le raccomandazioni espresse dalle commissioni per realizzare più parcheggi per scooter e bici, e la previsione di una svolta a sinistra per entrare nel parcheggio per chi proviene da via Mercati in direzione Careggi, evitando così un lungo giro che avrebbe appesantito la circolazione della zona".

"Adesso l'auspicio è che si completi quanto prima l'intervento di riqualificazione e recupero dell'ex Meccanotessile, con i lavori per il trasferimento dell'Isia e gli altri interventi necessari" ha concluso il presidente.