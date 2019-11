Papa Francesco a Firenze e Prato: sono già passati quattro anni

Il 10 novembre 2015 il Pontefice fece una visita pastorale con Messa allo stadio Franchi davanti a 50mila persone. "In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo". Importanti parole contro il lavoro nero

Quattro anni esatti fa, il 10 novembre del 2015, Papa Francesco fece una visita pastorale a Firenze e a Prato.

Una visita che molti ancora oggi ricordano con grande affetto. Il convegno ecclesiale in Duomo ("In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo"), la visione della "Crocifissione bianca" di Chagall in Battistero, la Messa allo stadio Franchi davanti a 50mila persone le tappe salienti a Firenze. E anche a Prato, dove disse parole importanti contro il lavoro nero, il Pontefice fu accolto da un bagno di folla sterminato.

Riproponiamo l'articolo del nostro giornale con 140 foto a corredo a testimonianza della visita del Santo Padre quel 10 novembre 2015.