Palazzo Strozzi: diventa Natalia Goncharova con lo speciale filtro Instagram

In occasione della mostra Natalia Goncharova tra Gauguin, Matisse e Picasso Palazzo Strozzi ha realizzato IamNatalia uno speciale filtro Instagram per far conoscere Natalia Goncharova, straordinaria figura femminile delle avanguardie di primo Novecento, immedesimandosi nel suo spirito anticonformista, imitandone lo stile. Il filtro è disponibile sulla pagina Instagram dell’account Palazzo Strozzi (@palazzostrozzi) e si usa attraverso 4 semplici step: 1) visita l’account Palazzo Strozzi (@palazzostrozzi) 2) Clicca sull’icona filtri 3) Seleziona IamNatalia 4) Apri la fotocamera, inquadra il tuo viso o quello di un amico scatta un selfie o una foto e condividi con #IamNatalia o #NataliaGoncharovaIl filtro è utilizzabile da tutti i sistemi operativi.

Scannerizzando il seguente QR Code per aprire direttamente il filtro IamNatalia



Il filtro IamNatalia richiama i disegni che Natalia Goncharova utilizzò nel 1913 quando, insieme ad altri artisti futuristi, passeggiava per le strade più eleganti di Mosca con il volto e il corpo dipinti con immagini, parole offensive e frasi destinate a scandalizzare i benpensanti, secondo i principi della body art futurista. Una vera e propria performance ante litteram.