Prosegue l'attività della Polizia di Stato di Firenze nella prevenzione e nel contrasto al crimine diffuso. Negli ultimi quattro giorni la Squadra Mobile ha arrestato 2 persone in flagranza di reato e ha eseguito 4 ordini di carcerazione.

In Piazza del Duomo gli agenti, impegnati in un servizio di osservazione, hanno notato un uomo e una donna che si aggiravano con fare sospetto tra i turisti, prestando attenzione alle borse e agli zaini. I due hanno poi preso di mira una coppia, la donna ha fatto da schermo al complice mentre l'uomo apriva la cerniera dello zaino della vittima e rubava un giubbotto, subito nascosto nello zaino della complice. I due si sono poi allontanati tra la folla ma sono stati fermati, lui di 32 anni e lei di 28 anni, entrambi di origine straniera e già noti per precedenti specifici. La vittima non si era accorta di nulla. Dopo il rito direttissimo è stato disposto per entrambi il divieto di dimora nel comune di Firenze e la refurtiva è stata restituita.

Al Parco delle Cascine è stato rintracciato e arrestato un cittadino straniero di 44 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e per stupefacenti, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena di 1 anno e 6 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato portato nel carcere di Sollicciano.

Sono stati poi eseguiti altri 3 ordini di carcerazione.

In via Pisana è stato rintracciato un cittadino italiano di 25 anni che dovrà scontare 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti in famiglia commessi a Vinci dal 2021 al 2023.

In via dell'Argingrosso è stato rintracciato un cittadino marocchino di 61 anni che dovrà scontare 2 anni per rapina aggravata e lesioni commesse a Scandicci a settembre 2018.

Ad Empoli è stato rintracciato un cittadino italiano di 52 anni che dovrà scontare 2 anni e 6 mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a Montelupo Fiorentino nel 2013 e nel 2014.

Tutti e tre sono stati portati nel carcere di Sollicciano.