"OOO" La nuova frontiera della ristorazione... e non solo

Fotogallery di Alessandro Rella - PhotoPress.it

Out Of the Ordinary, una vasta varietà di esperienze gastronomiche dalla colazione alla cena fino ad arrivare ai cocktail!

Colazione in Caffetteria, pranzo e cena al ristorante e alla pizzeria gourmet per poi concludere la serata al cocktail/DJ bar con i migliori Bartender, insomma, le parole non servono è un esperienza da provare, in tutte le sue possibilità!

Tutto questo e tanto altro ancora è "OOO", nella splendida cornice del The Student Hotel in viale Spartaco Lavagnini, 70/72 e Viale Strozzi, 18r.

"OOO" è pizzeria gourmet, ristorante, caffetteria, cocktail/DJ bar, concept store, negozio di vinili, bike store e parrucchiere, non manca praticamente niente...

"OOO"

Viale Spartaco Lavagnini, 70/72.

Viale Strozzi, 18r.

+39 055 4606701

info@ooo.it