Un omaggio a Oriana Fallaci, alla sua straordinaria personalità e all'eredità culturale e giornalistica di una delle voci più autorevoli e controverse del Novecento. Si terrà venerdì 30 ottobre alle 10.30, nella Sala conferenze dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, a Palazzo Strozzi (piazza Strozzi) a Firenze, l’incontro “Oriana Fallaci. La forza di una voce libera e senza tempo”, promosso nell’ambito delle iniziative de “La Toscana delle Donne” la manifestazione ideata dall’assessora alla cultura Cristina Manetti.

Un’occasione per ripercorrere la vita, il pensiero e l’opera della scrittrice e giornalista fiorentina, protagonista del giornalismo internazionale, capace di raccontare alcuni dei momenti cruciali della storia contemporanea attraverso uno stile diretto, incisivo e profondamente personale.

L’iniziativa vuole ricordare una donna che ha fatto dell’indipendenza di pensiero, del coraggio e della libertà di espressione i tratti distintivi della propria esperienza professionale e umana, lasciando un segno profondo nel dibattito culturale e nella storia del giornalismo.

Dopo i saluti del presidente della Regione Eugenio Giani e di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, si aprirà il dibattito con gli interventi dell’assessora Cristina Manetti, dello storico Franco Cardini, di monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, del giornalista Riccardo Mazzoni, di Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, di Giangiacomo Schiavi, già vicedirettore del Corriere della Sera, e di Giulia Tellini, docente dell’Università di Firenze.

A moderare l’incontro sarà Chiara Dino, giornalista del Corriere Fiorentino.

L’appuntamento si inserisce nel percorso de “La Toscana delle Donne”, il progetto della Regione Toscana dedicato alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società, nella cultura e nella storia, attraverso il racconto di figure femminili che, con il loro talento e la loro determinazione, hanno contribuito a trasformare il proprio tempo.