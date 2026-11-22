Il Teatro Lumière presenta Grand Hotel Maison de Fous di Nicola Pecci, uno spettacolo in scena sabato 7 novembre alle 20.45 e domenica 8 novembre alle 16.45.

Siamo a Capodanno 1999. L'affascinante Vincent Cavallì scompare misteriosamente. Tutti, nel Grand Hotel, hanno un motivo per odiarlo. Tra segreti, rancori e bugie, la storia si avvia verso un finale a sorpresa che ribalta ogni certezza.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Nicola Pecci, che è anche in scena insieme a Eleonora Cappelletti, Veronica Natali, Francesco Renzoni, Ilaria Mangiavacchi, Annalisa Vinattieri e Chiara Nocentini. La scenografia è di Alessandro Luchi. Si tratta di una produzione Kultroses 659 di Sesto Fiorentino.

Grand Hotel Maison de Fous fa parte della stagione Smeraldo.

Per informazioni è possibile consultare il sito http://www.teatrolumiere.it, telefonare allo 055 3890214, scrivere su WhatsApp al 353 4622650 o inviare una email a segreteria@teatrolumiere.it.