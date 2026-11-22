La stagione 2026/27 della Serie A Enilive continua a regalare un canovaccio tattico ed emotivo spinto agli estremi, dove la linea tra vertigine offensiva e collasso difensivo appare sempre più sottile. Da una parte c'è un'Atalanta travolgente nella produzione di palle gol ma strutturalmente incapace di congelare i ritmi di gara, protagonista di incontri anarchici e pirotecnici che sfuggono a qualsiasi tentativo di controllo dogmatico. Dall'altra c'è una Fiorentina intrappolata in una spirale di fragilità concettuale e di risultati, scivolata nelle secche della zona retrocessione malgrado investimenti economici da prima della classe.

Queste due direttrici filosofiche e di classifica sono ormai prossime all'impatto. Con la Dea reduce dall'ennesimo otto-volante di reti nell'ottavo turno e la Viola costretta a fare i conti con numeri difensivi impietosi e un'infermeria che continua a togliere certezze, il prossimo scontro diretto del campionato assume i contorni di una resa dei conti tattica e psicologica per entrambe le piazze.

L'8ª giornata alla New Balance Arena di Bergamo ha offerto il manifesto della doppia identità bergamasca: un incredibile 4-4 contro il Frosinone che unisce l'eccellenza della manovra d'attacco a gravissime distrazioni in fase di transizione difensiva. Ne emerge il ritratto di un'Atalanta debordante nell'efficienza dell'asse De Ketelaere-Krstović, ma drammaticamente esposta ogni volta che perde il possesso nella metà campo avversaria.

Se l'Atalanta deve registrare i meccanismi difensivi di una macchina da gol, la Fiorentina versa in una crisi strutturale ben più profonda. La classifica vede i Viola al terzultimo posto, zavorrati da una difesa che ha subito ben 19 gol nelle prime 8 giornate.

Al centro delle critiche vi è l'operato del dirigente Paratici e una costruzione della rosa che appare priva di continuità e senso tattico. Pur a fronte di un valore potenziale di riscatti da circa 220 milioni di euro — cifre che imporrebbero di competere per i vertici della Serie A —, la squadra difetta di equilibrio e leadership. Un'orchestra richiede pesi e contrappesi: proprio come un orologio ha bisogno di rotelline più grosse e rotelline più piccole per far muovere gli ingranaggi, una rosa d'alto livello necessita di gregari di fatica, difensori rocciosi e centrocampisti di rottura capaci di sorreggere i talenti puri.

La Fiorentina, al contrario, ha perso durante l'ultimo mercato i suoi principali punti di riferimento caratteriali e tattici — come Gosens, Mandragora e Kean —, sostituendoli con profili acerbi, leggeri e dall'impatto troppo discontinuo.

Senza spina dorsale, senza specialisti della fase difensiva e priva di carisma nei momenti di sofferenza, la Fiorentina si ritrova con una rosa costosa ma tecnicamente disomogenea, incapace di reggere la pressione agonistica del campionato.

Ad aggravare una situazione tattica già compromessa si aggiunge il bollettino medico relativo a Marin Pongracic, fermatosi nel corso della sfida persa contro l'Inter. Il comunicato ufficiale del club non lascia margini di dubbio sulle tempistiche:

Diagnosi: Lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra.

Terapia: Il calciatore ha già intrapreso il programma terapeutico-riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane.

L'infortunio del centrale croato scopre ulteriormente una difesa che viaggia all'inquietante media di quasi 2,5 gol incassati a partita. Perdere l'unico perno difensivo di ruolo di fisicità e lettura tattica rappresenta una tegola gravissima: senza Pongracic, la Fiorentina dovrà riorganizzare la propria linea arretrata proprio alla vigilia del match contro il miglior attacco per volume di gioco del campionato.

Le traiettorie opposte di Atalanta e Fiorentina sono destinate a incrociarsi nel turno infrasettimanale della 9ª giornata di Serie A Enilive 2026/27:

Data e Ora : Giovedì 29 ottobre 2026, ore 20.45

: Giovedì 29 ottobre 2026, ore 20.45 Stadio : Artemio Franchi, Firenze

: Artemio Franchi, Firenze Squadra Arbitrale : Arbitro : Federico La Penna (sezione di Roma 1) Assistenti : Khaled Bahri (Sassari) e Davide Moro (Schio) IV Ufficiale : Livio Marinelli (Tivoli) VAR : Matteo Gariglio (Pinerolo) AVAR : Federico Dionisi (L'Aquila)

:

La sfida del Franchi rappresenta un bivio cruciale. Per l'Atalanta si tratta dell'esame di maturità definitivo: dimostrare di poter blindare le proprie transizioni difensive senza intaccare l'esplosività offensiva. Per la Fiorentina è una gara da dentro o fuori, in cui servirà gettare il cuore oltre l'ostacolo per muovere la classifica ed evitare che una crisi tecnica si trasformi in una vera e propria voragine psicologica.

Giovedì 29 ottobre lo Stadio Artemio Franchi diventerà il teatro di uno scontro ideologico prima ancora che di classifica: l'anarchia meravigliosa ma rischiosa dell'Atalanta contro l'urgenza di sopravvivenza di una Fiorentina milionaria ma priva di anima difensiva.