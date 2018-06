​Appuntamenti a Pienza fino al 25 giugno. Cena e degustazione in programma domenica 24

Appuntamenti a Pienza fino al 25 giugno. Cena e degustazione in programma domenica 24

Olio Dop Terre di Siena: eventi per far conoscere la qualità

Il direttore del Consorzio Marco Castellani: «L’evento di Pienza si inserisce nel nostro programma di informazione rivolto ai consumatori che ogni giorno sono sempre più attenti e preparati per riconoscere la qualità di ciò che finisce sulle nostre tavole»

Proseguono gli eventi dedicati alla cultura ed alla promozione dell’olio Dop Terre di Siena. In questa settimana, fino a lunedì 25 giugno, il Consorzio Olio Dop Terre di Siena con il Consorzio Volontario Fitosanitario di Siena - nell'ambito del PIF (Progetto integrato di filiera) Un Filo d’Oro – organizzano alcune serate di presentazione e degustazione dell’Olio Dop Terre di Siena al Ristorante Dal Falco, ed in particolare la cena di domenica 24 giugno (prenotazioni ristorante allo 0578 748551 e338.7227021 ristorante; Confito 0577.280970). Nella stessa serata si terrà una presentazione a cura di Franco Rossi di AICOO dell’olio DOP Terre di Siena.

La serata prenderà il via con una presentazione a cura di Aicoo di Franco Rossi, dell’olio e delle sue caratteristiche, seguirà un banco di assaggio e cena base di piatti tipici toscani con il oro corretto abbinamento con i diversi oli Dop Terre di Siena.

«Fare cultura delle nostre produzioni di eccellenza – sottolinea il direttore del Consorzio Olio Dop Terre di Siena Marco Castellani – è fondamentale per far conoscere le qualità ed i metodi di produzione di un prodotto certificato, dove la cura ed il dettaglio di ogni singolo passaggio fanno la differenza, così come la cura e le attenzioni agronomiche direttamente nell’oliveto, come previsto dal disciplinare di produzione. L’evento di Pienza si inserisce nel nostro programma di informazione rivolto ai consumatori che ogni giorno sono sempre più attenti e preparati per riconoscere la qualità di ciò che finisce sulle nostre tavole»

Il menù sarà un’esaltazione delle qualità dell’olio Dop Terre di Siena Fra i piatti della cena la bruschetta con olio Dop Terre di Siena, ribollita con olio DOP Terre di Siena, filetto olio Dop Terre di Siena.