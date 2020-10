Oggi parte Jobbando 2020: eventi sulla sicurezza e colloqui di lavoro

Tutta in digitale la scommessa del lavoro nell’anno della pandemia

Firenze, 19 ottobre 2020 – Una edizione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro con i punti di vista dei massimi esperti italiani in materia, accompagnata da eventi capaci di interpretare e raccontare il mondo del lavoro e le sue evoluzioni contemporanee strizzando l’occhio al gioco e alla trasversalità per argomenti e competenze. E’ la sesta edizione di Jobbando 2020 che parte oggi e va avanti fino a venerdì 23 di ottobre prossimi. L’evento completamente virtuale si conferma un laboratorio creativo per raccontare esperienze, fare incontrare domanda e offerta di lavoro, dare vetrina, ma soprattutto delineare scenari e prospettive del mondo del lavoro a tutti i livelli.

I candidati in cerca di lavoro dovranno effettuare il login sul sito per accedere alle offerte di lavoro. Troveranno facilmente per ciascuna azienda, le posizioni aperte ed i profili ricercati. Per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro l’edizione 2020 di Jobbando punta, per il secondo anno consecutivo, sulla partnership con InfoJobs, la principale piattaforma digitale in Italia di recruiting che supporta le aziende nel processo di ricerca e selezione per le candidature aperte.

Le aziende partecipanti a Jobbando 2020: OBI ITALIA SRL, LIDL ITALIA SRL, SECO SPA, ACF FIORENTINA, ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, Knorr Bremse Rail System Italia srl, UNICOOP FIRENZE S.C., Unigum SPA, Fondazione DYNAMO CAMP Onlus, GI GROUP SpA, El.En SpA, RUFFINO Srl, FESTIVAL DELLE SCOPERTE, MANUFACTURES DIOR SRL, QuIn Srl, INFOJOBS ITALIA SRL, Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s., AQR srl, Gruppo TempoCasa, Comm.it Srl. L’azienda C.A. & P. GHETTI S.P.A. è sponsor dell’evento B2b di Jobbando 2020.

Il sen. Pietro Ichino sarà ospite di Jobbando 2020 con la presentazione del suo libro “L' intelligenza del lavoro. Quando sono i lavoratori a scegliersi l'imprenditore”. Ad intervistarlo Emanuele Rossini, HR di Ruffino. L’appuntamento è in programma martedì 20 ottobre alle 15.

Resilienza delle imprese, formazione come leva di competitività, ruolo attivo dei lavoratori che investono su se stessi ed iniziative dedicate alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Sono i temi del webinar ‘La SICUREZZA del LAVORO. Il LAVORO in SICUREZZA’. Al centro dell’appuntamento in programma mercoledì 21 ottobre alle 15, i Fondi Interprofessionali che rappresentano opportunità concrete per le imprese italiane. Per capire come utilizzarli al meglio si confronteranno Elvio Mauri, direttore di Fondimpresa, Giovanna De Lucia, direttore di Fondartigianato, Giorgio Tamaro, direttore FAPI. A moderare il dibattito Simonetta Ponzi, Responsabile del Coordinamento Fondi Interprofessionali della CGIL Nazionale.

Applicare il gioco in contesti organizzativi per creare e diffondere la cultura della sicurezza è possibile. L’idea è di Qu.In srl - Formazione Ricerca e Sviluppo, partner tecnica di Jobbando che ha creato un’edizione speciale del format: «CHI VUOL ESSERE...SICURO?». E’ il gioco sulla sicurezza capace di mettere alla prova le conoscenze dei RSPP delle aziende. I partecipanti, divisi in squadre, si sfideranno sui temi della sicurezza. Il quiz che si rivolge alle aziende è in programma martedì 20 ottobre alle 15.

A Jobbando 2020 non poteva mancare l'appuntamento con il ‘Question Time’ per affrontare i temi della sicurezza sul lavoro. Appuntamento giovedì 22 ottobre alle 11. Una vera e propria consulenza online totalmente gratuita in risposta a dubbi e/o domande legate alla gestione della Sicurezza in azienda, di particolare interesse in questo delicato momento di emergenza sanitaria. Per gli interessati sarà possibile anticipare al moderatore-esperto; le risposte arriveranno durante il webinar. A condurre il Question Time Lorenzo Fantini esperto di sicurezza a livello nazionale.

A Jobbando 2020 protagonista anche ACF FIORENTINA con il webinar “Fiorentina: La storia di una squadra, il futuro di una società”, appuntamento mercoledì 21 ottobre alle 17.

Alla manifestazione dedicata al lavoro non mancherà nemmeno il fenomeno fiorentino del web del momento. WikiPedro sarà protagonista del webinar che prende il titolo dal suo libro NON SEI MAI STATO A FIRENZE SE…. Appuntamento venerdì 23 ottobre alle 17.

Da sempre il gioco è nelle corde di Jobbando. In questa edizione grazie alla partnership con Laborplay in calendario appuntamenti originali e creativi a forte capacità di coinvolgimento: con “Play your recruiting” i candidati potranno mettersi “in gioco" in un contest virtuale che riprodurrà le dinamiche ed i contenuti di una vera selezione del personale. L’evento è realizzato in collaborazione con Lidl. Appuntamento martedì 20 ottobre alle 15. “Talk around the skills” è un talk dedicato alle soft skills! Attraverso brevi sessioni di gioco on line, sarà possibile individuare le competenze trasversali che si nascondono dietro i nostri comportamenti, l’evento è in programma giovedì 22 ottobre alle 11 e vede la partecipazione di Hilde March di Anci Toscana che avrà uno sportello dedicato, per informare i giovani sulle opportunità del servizio civile universale e regionale rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni (sportello attivo da lunedì 19 a giovedì 22 ottobre dalle 14 alle 16).

InfoJobs organizza nell’ambito di Jobbando quattro appuntamenti: come valorizzare il proprio potenziale attraverso la costruzione di un CV online è il tema di ‘Il digitale per la ricerca di un lavoro’. Il webinar è in programma lunedì 19 ottobre alle 11; spazio anche ad un confronto diretto con gli esperti HR di InfoJobs in ‘Hr Talk’ in programma martedì 20 ottobre alle 15, special guest sarà Hilde March di Anci Toscana; ‘Il cv a prova di recruiter’ è il webinar di giovedì 22 ottobre alle 15; infine l’evento ‘Come affrontare al meglio il colloqui di selezione’, appuntamento venerdì 23 ottobre alle 15.

Per partecipare agli webinar, agli eventi, ai colloqui e rivolgersi agli sportelli, è necessario iscriversi sul sito jobbando.org

Jobbando 2020 ha il patrocinio di: AIDP Toscana, Anci Toscana, Camera di Commercio Firenze, CGIL, CISL Firenze Prato, Città Metropolitana, CNA Firenze, Comune di Firenze, Confartigianato Firenze, Confartigianato Prato, Confcommercio Firenze, Confesercenti Firenze, Confidustria Toscana, Confindustria Firenze, CONFINDUSTRIA GIOVANI IMPRENDITORI Firenze, DSU Toscana, Federmanager Toscana, Manageritalia Toscana, Regione Toscana, Università Firenze.