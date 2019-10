Notte della Luna

Sabato 5 ottobre 2019 alla Saf un evento annuale mondiale di osservazione

Nel 2009, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA e la sua missione gemella Lunar Crater Observation and Sensing Satellite entrarono nell’orbita lunare. Dall’interesse e dall’entusiasmo per gli eventi che celebravano l’occasione, nacque International Observe the Moon Night. In questi anni, l’IOMN è diventata una celebrazione mondiale dell’esplorazione lunare e della scienza, dell’osservazione celeste e delle nostre connessioni culturali e personali con la Luna.Un giorno ogni anno, tutti sulla Terra sono invitati ad osservare, conoscere e celebrare insieme la Luna. La Società Astronomica Fiorentina aderisce all’iniziativa con un evento che si svolgerà presso la propria sede a Sesto Fiorentino sabato 5 Ottobre alle 21. Questo il programma:

- Introduzione dell’evento a cura di Leonardo Malentacchi

- Pillole di astronomia a tema lunare… a cura di Emiliano Ricci

- “Letture sulla Luna” a cura di Elena Corna

- “Ludoluna” gioco a squadre con quiz lunare

- Osservazione della Luna : gli operatori della SAF saranno a disposizione per osservare il Cielo con i telescopi dell’Associazione.

Mostra fotografica - fotografie a tema e foto dei Soci SAF

Esposizione dei Modellini autocostruiti con materiali di recupero per la didattica e la divulgazione dell’astronomia

Postazioni multimediali interattive - Proiezione di filmati del suolo

lunare con le immagini e dati raccolti dalle ultime missioni lunari