Niente Europa per la Fiorentina, Milan ammesso: arriva Gerson

Accolto il ricorso del Milan che sarà comunque sanzionato, ma in maniera "meno sproporzionata"

Nel giorno della Sentenza che annulla la decisione di escludere il Milan dalla competizione Europea e rimanda il club rossonero ad altri tipi di penalizzazioni: trofei, punti, interventi sul fai play finanziario, la ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gerson Santos Da Silva dall' A.S. Roma.



Mentre i giocatori del Milan festeggiano alla vigilia della prima amichevole stagionale, Firenze borbotta per il duro colpo accusato dalla tifoseria viola che sperava di poter competere in Europa League.

Intanto il mercato porta a Firenze il calciatore nato il 20 maggio del 1997 a Belford Roxo, in Brasile, dove nell'ultima stagione con la maglia della Roma ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia realizzando 2 reti. Per Gerson 10 presenze con la Nazionale Under 20 brasiliana.