Neve e vento in arrivo venerdì

Dalle 10:00 del 12 alle 12:00 del 13 febbraio chiude parzialmente anche l'A1

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che per venerdì 12 febbraio è stato emanato un codice giallo per rischio neve su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze e rischio vento per le aree Arno-Firenze, Valdarno inferiore, Valdelsa-Valdera e Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Previste deboli nevicate sparse dal tardo pomeriggio in intensificazione nella serata: inizialmente la quota neve è collinare e zone interne appenniniche (200-400m), in serata in abbassamento fino a quote pianeggianti (0-200m). Venti di Grecale in rinforzo nella seconda parte della giornata.

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è prevista la chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700) verso Bologna e tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze, dalle 10:00 di venerdì 12 alle 12:00 di sabato 13 febbraio. Saranno contestualmente chiuse le aree di servizio "Roncobilaccio est" e "Roncobilaccio ovest", situate all'interno dei tratti.

Come condiviso con le amministrazioni territoriali interessate, la chiusura si rende necessaria a seguito dell'emissione di allerta meteo emanata dagli enti previsori, per condizioni atmosferiche in netto peggioramento tra la giornata di domani e la mattina di sabato. La presenza di cantieri inamovibili su alcuni viadotti e gallerie nella tratta, necessari per rispondere alle nuove disposizioni condivise con il MIT in materia di ispezioni e manutenzioni, non consente, infatti, l'attuazione delle operazioni di sgombero neve dalla carreggiata, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e della circolazione stradale.

Resta in ogni caso garantito il collegamento tra Bologna e Firenze attraverso la A1 Direttissima. Saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Bologna e Firenze e la stazione di Rioveggio in uscita e in entrata, da e verso Firenze. In alternativa alle stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli è stata invece annullata la chiusura dell'allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, da Firenze nord verso Firenze Peretola, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 febbraio.

Stesso discorso per il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze/Bologna. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l'area di servizio "Chienti est".

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per asfaltatura è invece confermata la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare dalle ore 22.00 del 12/02/2021 alle ore 06.00 del 13/02/2021,