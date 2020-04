Nardella: "Requisire aziende per produrre mascherine e respiratori"

Immagine da Agenzia Dire

Emergenza Coronavirus, il sindaco di Firenze su Twitter: "Facciamo come la Francia"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, vista la situazione di grande emergenza sanitaria da Coronavirus, chiede al governo italiano una misura eccezionale: requisire aziende per produrre mascherine e respiratori, come ha deciso di fare la Francia.

In un tweet di poco fa Nardella ha fatto riferimento al fresco discorso del presidente francese Macron. "Nel discorso alla Nazione su #COVID19 #Macron annuncia che lo Stato ha requisito aziende per produrre in #Francia mascherine e respiratori. L’Italia faccia lo stesso. Per la #fase2 mascherine #madeinitaly gratuite e obbligatorie affinchè si torni al lavoro presto e in sicurezza", la proposta del primo cittadino.