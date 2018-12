Nardella a Londra ed Edimburgo: nuove strategie su progetti comuni

Da domani a venerdì il sindaco Dario Nardella sarà in visita istituzionale a Londra ed Edimburgo

Domani, 28 novembre, il sindaco Dario Nardella insieme all’assessora allo sviluppo economico e al turismo Cecilia Del Re, sarà a Londra per un incontro con il sindaco della capitale del Regno Unito, Sadiq Khan.

Tra i temi che saranno affrontati durante l’incontro ci sono il rilancio della secolare amicizia tra Firenze e Londra e la volontà di porre le basi per nuove strategiche collaborazioni su progetti comuni. Sempre domani, alle 17.30, il Sindaco sarà presente a Mercato Metropolitano all’evento di chiusura di ‘A taste of Florence’, il progetto sperimentale lanciato sei mesi fa dall’allora assessore al turismo Anna Paola Concia e portato avanti dall’attuale assessore allo sviluppo economico e al turismo Del Re. L’iniziativa promossa dal Comune di Firenze, ha dato l’opportunità a diverse imprese fiorentine di esporre gratuitamente i propri prodotti presso Mercato Metropolitano di Londra, con particolare attenzione al settore dell’artigianato enogastronomico e manifatturiero. Le 27 aziende fiorentine che hanno aderito hanno avuto a disposizione, a rotazione, uno dei tre spazi di 15 metri quadri presi in concessione dall'Amministrazione comunale per un periodo di sei mesi, da giugno al 2 dicembre, per esporre, commercializzare e far conoscere i propri prodotti, nonché per sperimentare occasioni di scambi B2B con operatori locali. Si tratta di un’occasione di sviluppo per sostenere il tessuto economico fiorentino, e di un’opportunità di ampliamento delle loro attività sul territorio londinese ed internazionale in genere. Mercato Metropolitano Londra è il primo mercato sostenibile basato sulla comunità e la riqualificazione degli spazi urbani. MM, dalla sua apertura nel 2016, ha aggregato ed incubato una quarantina di artigiani, progetti di economia circolare, fattorie urbane ed un cinema, per nominarne alcuni, portando in una zona disabitata ed abbandonata di Londra senza nessun tipo di passaggio 3 milioni di visitatori solo nell’anno 2018. All’evento, intitolato “A taste of Florence in Mercato Metropolitano” sarà presente anche l’assessore Del Re e, oltre al sindaco, interverranno Andrea Rasca, fondatore di Mercato Metropolitano, Claudio Bianchi, vicepresidente della Camera di Commercio di Firenze e Leonardo Simonelli, presidente dell’Italian Chamber of Commerce and Industry for the U.K. A conclusione è in programma il concerto degli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino con celebri arie del repertorio operistico italiano. Si esibiranno le soprano Carmen Buendìa e Francesca Longari insieme al tenore Dave Monaco, accompagnati al pianoforte da Richard Barker. Il 29 e il 30 novembre il sindaco Nardella, accompagnato dall’assessore al bilancio Lorenzo Perra e dal consigliere comunale delegato per le politiche giovanili Cosimo Guccione, parteciperà invece al meeting annuale di Eurocities, il network che riunisce le 140 principali città europee, per affrontare in modo condiviso le sfide strategiche a livello locale, di cui Firenze è città membra del direttivo ed è candidata alla vicepresidenza. Il 29 il sindaco parteciperà al dibattito sul tema ‘Implementation and strengthening the EU urban agenda’, mentre il giorno successivo si svolgeranno le votazioni per le nuove cariche.