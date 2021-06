Musica: un singolo ricorda la strage ferroviaria di Viareggio

ELEONORA TIRRITO - VIA PONCHIELLI

Oggi, Martedì 29 Giugno esce sul canale Youtube dell’artista viareggina ELEONORA TIRRITO, lo struggente ed emozionante Videoclip di “VIA PONCHIELLI” (Carioca Records) il suo ultimo singolo rilasciato in digitale lo scorso 19 Febbraio, Un brano che con la sua voce delicata ed emozionata ci racconta con testimonianza diretta una delle pagine più drammatiche della cronaca italiana, la strage ferroviaria di Viareggio, avvenuta il 29 Giugno 2009 e che ancora oggi è una ferita ancora aperta.

Di “Via Ponchielli” è stato pubblicato anche un mini docufilm che racconta il progetto, con la voce della protagonista e dell’Associazione Il Mondo che Vorrei Onlus Viareggio.

“Via Ponchielli” è il nome di una strada passata alle cronache per essere stata il luogo di una delle più dolorose stragi della storia del nostro Paese.

Alle 23:49 del 29 giugno 2009, un treno carico di GPL deraglia in prossimità della stazione di Viareggio, una cisterna si spacca e il liquido infiammabile esplode in una deflagrazione terrificante. Le fiamme immediatamente avvolgono le case che si trovano proprio sulla strada che costeggia la ferrovia. Nell’incidente troveranno la morte 32 persone: uomini, donne, bambini strappati via alla vita e alle loro famiglie. Ancora oggi il dolore è caldo e vivo nel cuore degli abitanti della cittadina toscana.

Ma “Via Ponchielli” è anche il titolo di una canzone inedita che Eleonora Tirrito scrisse proprio all’indomani della terribile tragedia ferroviaria.

Una canzone che fino a questo momento la cantautrice non è riuscita a pubblicare, proprio per il grande impatto emotivo che suscitava in lei: «tra scrivere e condividere un brano ci sono sentimenti che spesso vanno al di là della realizzazione finale».

Oggi però, a 12 anni di distanza dall’accaduto, il brano è stato pubblicato grazie anche all’impegno del produttore Gianni Bini – proprietario dello studio di registrazione House of Glass di Viareggio – e ad un team di musicisti con cui Eleonora collabora da tempo: «una canzone – come racconta Marco Piagentini dell’associazione Il Mondo che Vorrei Onlus Viareggio – per portare al futuro memoria. Una canzone per non dimenticare».

Oltre al video musicale hanno rilasciato una breve intervista (mini Docufilm) dove è possibile respirare l’energia, la passione ed il calore che hanno messo in questo lavoro. Come ci racconta Eleonora «La sfida più grande è stata quella di donare ad ogni singola parola il giusto rispetto. Via Ponchielli è un viaggio nelle anime della città in cui sono nata, Viareggio».

Eleonora Tirrito

Cantautrice nata a Viareggio il 6 settembre del 1993, canta e scrive canzoni da più di 15 anni accompagnandosi al pianoforte. I palchi che l’hanno vista protagonista?

Lucca Summer Festival, il premio in onore a Giancarlo Bigazzi, l’esperienza ad Amici di Maria de Filippi su Real Time… Tante le esibizioni anche live nei locali, pub ed alberghi. Come ci racconta Eleonora “Il bello della musica sta proprio nel suonare la musica” un gioco di parole che però ci riassume con semplicità e purezza la bellezza di condividersi al pubblico. Cantante che si è sempre destreggiata fra il mondo pop e quello jazz. Si è diplomata nel 2019 al conservatorio Mascagni di Livorno in canto e composizione Jazz. Alcuni dei suoi inediti si possono ascoltare anche su YouTube “Una Storia che non c’è” “Only you” e da Venerdì 19 Febbraio 2021 anche “Via Ponchielli” canzone dedicata al ricordo della strage di Viareggio di quel 29 Giugno 2009.

E come racconta lei: “Via Ponchielli è un viaggio nelle anime della città in cui sono nata”. Opera musicale e letteraria è invece “Cinque Stagioni di Vite”. La composizione vede unirsi insieme le più grandi passioni dell’artista: Musica e Vino che si raccontano attraverso il ciclo naturale della vite e delle sue stagioni attraverso melodie e poesie inedite. Un’artista che ama senza dubbio creare il suo mondo, scrivere e suonare.