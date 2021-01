Musei Civici Fiorentini riaperti: gli orari

Gli ingressi sono contingentati, le visite si possono prenotare (contestualmente all’acquisto dei biglietti) online

Firenze, 18 gennaio 2021 – Questa mattina i Musei Civici Fiorentini hanno riaperto le loro porte ai visitatori, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel dpcm in vigore dal 16 gennaio 2021. Il Museo di Palazzo Vecchio e la Torre di Arnolfo, il Museo Novecento, il Museo Stefano Bardini, la Cappella Brancacci e la Fondazione Romano, il Museo di Santa Maria Novella, il Museo del ciclismo Gino Bartali e il Memoriale di Auschwitz, questi gli spazi riaperti al pubblico, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

Distanziamento, obbligo di indossare la mascherina e invito a igienizzarsi le mani di frequente con soluzioni idroalcoliche sono le condizioni indispensabili per accedere ai percorsi museali.

Gli ingressi sono contingentati, le visite si possono prenotare (contestualmente all’acquisto dei biglietti) online su http://bigliettimusei.comune.fi.it o presso le biglietterie fisiche dei musei.

In concomitanza con la ripresa delle attività nei musei, sono state inoltre riattivate le visite guidate su prenotazione – della durata di 50 minuti - in piccoli gruppi e in assoluta sicurezza (prenotazione obbligatoria. Info: 055-2768224 o info@muse.comune.fi.it) che si vanno ad aggiungere all’offerta digitale per la fruizione a distanza del patrimonio civico a cui si può accedere consultando il sito di MUS.E (www.musefirenze.it).

Contestualmente alla riapertura dei musei civici sono ripartite anche le mostre Raffaello e Firenze, video installazione immersiva nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio a cura di Valentina Zucchi e Sergio Risaliti (prorogata fino al 10 marzo 2021) e Dante 700 – Un ritratto di Dante e i luoghi del poeta nelle fotografie di Massimo Sestini, nell’ex refettorio del complesso monumentale di Santa Maria Novella (prorogata fino al 31 marzo 2021).

Di seguito gli orari di apertura di ciascuno spazio museale:

Museo di Palazzo Vecchio Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì con orario 9,00 - 19,00 Giovedì con orario 9,00 - 14,00

Torre di Arnolfo Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì con orario 9,00 – 17,00 Giovedì con orario 9,00 – 14,00

Museo Novecento Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, con orario 11,00 – 19,00 Giovedì con orario 11,00 – 14,00

Museo Stefano Bardini Lunedì e venerdì con orario 11,00 – 17,00

Cappella Brancacci Mercoledì, giovedì e venerdì con orario 10,00 – 17,00

Cappella Brancacci/Fondazione Romano, percorso cumulativo Lunedì con orario 10,00 – 17,00

Museo di Santa Maria Novella Giovedì e venerdì con orario 10,00 – 17,00

Museo del Ciclismo Gino Bartali Venerdì con orario 10,00 – 13,00

Memoriale di Auschwitz Lunedì e venerdì con orario 10,00 – 13,00 (visite orarie)

Le visite sono gratuite per i possessori della Card del fiorentino (nel numero massimo di tre annue), per i disabili e accompagnatori, per i minori di 18 anni, per guide turistiche e per membri ICOM, ICOMOS e ICCROM; per i residenti della Città Metropolitana di Firenze hanno un costo di €2,50, per i non residenti di €5,00.



Tutte le proposte di visite e di attività, sia fisiche sia virtuali, sono possibili anche in virtù del prezioso sostegno di American Express, di GIOTTO - love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Mukki, Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella, Unicoop Firenze e Tenderly, brand di Lucart Spa.

Per altre info MUS.E

Tel. +39 055 2768224

(da lunedì a sabato h 9.30-13.00 e h 14.00-17.00; domenica e festivi h 9.30-12.30)

e.mail: info@muse.comune.fi.it – www.musefirenze.it