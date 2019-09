Mukki Day, torna la festa del latte

Domenica 8 settembre in via dell'Olmatello dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Domenica 8 settembre 2019, per un giorno la Centrale del Latte della Toscana si trasforma in “Mukkilandia” e apre le porte all’edizione più “green” del Mukki Day, la festa del latte dedicata ai bambini e alle famiglie.

A Mukkilandia, infatti, saranno completamente assenti i materiali di consumo monouso in plastica e, in collaborazione con Alia, si svolgeranno attività didattiche riguardo al riciclo, al riuso e al corretto smaltimento delle confezioni Mukki, tutte riciclabili e provenienti da fonti prevalentemente rinnovabili.

All’entrata a Mukkilandia, ogni bambino riceverà un passaporto dove potrà apporre un timbro per ogni attività ludico-didattica svolta; quando ne avrà collezionati almeno tre, verrà insignito della cittadinanza onoraria di Mukkilandia.

Al Mukki Day 2019 ci saranno:

la Stalla e la Mungitura , per imparare tutto sulla mungitura guardando le amatissime mucche del Mugello

, per imparare tutto sulla mungitura guardando le amatissime mucche del Mugello la Latteria , dove degustare i prodotti Mukki

, dove degustare i prodotti Mukki Junior Mukki Chef , i laboratori di cucina per i bambini

, i laboratori di cucina per i bambini Mukki Lab , alla scoperta della scienza nascosta dentro un bicchiere di latte

, alla scoperta della scienza nascosta dentro un bicchiere di latte il Viaggio del Latte , per vedere il percorso che compie il latte dalla stalla alla Mukki

, per vedere il percorso che compie il latte dalla stalla alla Mukki Mukki Show , spettacoli ed animazioni per bambini

, spettacoli ed animazioni per bambini Mukki Bar , per colazioni e merende con il Mukkappuccino in collaborazione con Jolly Caffè, ma anche la celebre panna montata e il gelato, con la novità del gelato realizzato con il Latte Selezione Mugello in collaborazione con Il Granaio dei Medici.

, per colazioni e merende con il Mukkappuccino in collaborazione con Jolly Caffè, ma anche la celebre panna montata e il gelato, con la novità del gelato realizzato con il Latte Selezione Mugello in collaborazione con Il Granaio dei Medici. la Fabbrica del Latte , una visita allo stabilimento tra i più all’avanguardia in Europa, per vedere quali sono le tecnologie e gli impianti che permettono di produrre un latte così buono e controllato, oltre a visitare il museo che racconta la storia della Centrale del Latte

, una visita allo stabilimento tra i più all’avanguardia in Europa, per vedere quali sono le tecnologie e gli impianti che permettono di produrre un latte così buono e controllato, oltre a visitare il museo che racconta la storia della Centrale del Latte gli amici di Mukki saranno presenti anche quest’anno: Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer; Oxfam Italia; Mercafir, con una selezione dei suoi prodotti.

L’ingresso al Mukki Day è gratuito: non si paga niente per partecipare alle attività o per le degustazioni e le merende.

Raggiungere Mukki al numero 20 di via dell’Olmatello è facilissimo e si potrà parcheggiare l’auto presso la Mercafir, gratuitamente e fino ad esaurimento dei posti.

In alternativa, si possono utilizzare gratuitamente i bus navetta che effettuano, durante lo svolgimento della festa, continui collegamenti con le principali aree di parcheggio limitrofe.

Il Mukki Day resterà aperto tutto il giorno con orario dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.