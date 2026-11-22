A Borgo San Lorenzo, le ragazze e i ragazzi degli istituti superiori Chino Chini e Giotto Ulivi sono scesi in piazza e si sono riuniti in un'assemblea straordinaria per definire le forme di protesta con cui rivendicare il proprio diritto allo studio e un futuro migliore, esente da discriminazioni e guerre.

Tuttavia, la risposta a questo slancio democratico non si è fatta attendere: da un lato l'apparizione di striscioni intimidatori ai cancelli della scuola, dall'altro una narrazione mediatica incline a declassare e ridicolizzare la partecipazione giovanile. La netta reazione del territorio, guidata dalle prese di posizione della CGIL Toscana e Firenze e del PD di Vicchio, offre un'analisi necessaria: difendere lo spazio democratico delle nuove generazioni significa proteggere le fondamenta stesse della nostra comunità.

L'intimidazione antidemocratica

Il primo segnale di intolleranza contro il confronto pacifico si è concretizzato con la comparsa di un messaggio ostile affisso direttamente al cancello del Liceo Giotto Ulivi: "Volete occupare? Meglio se lasciate stare"

Tanto la CGIL di Firenze e Toscana quanto il PD di Vicchio hanno prontamente condannato il gesto, individuando nello striscione un vero e proprio atto antidemocratico e violento che mina le basi del vivere civile e tenta di svuotare di significato le istanze giovanili. In un momento storico in cui il dibattito pubblico tende spesso a criminalizzare gli studenti, le organizzazioni locali mettono in luce un paradosso evidente: mentre le ragazze e i ragazzi manifestano con profonda compostezza e senso civico, la vera violenza risiede nell'intimidazione anonima di chi tenta di soffocare la partecipazione sul nascere.

Oltre i "decreti sicurezza": la vera risposta alle rivendicazioni giovanili

La gestione del dissenso giovanile evidenzia la frattura tra le esigenze reali delle comunità scolastiche e le risposte d'impronta puramente repressiva. Sostituire l'ascolto e la programmazione con la demagogia punitiva è un errore strategico. Come evidenziato dalla CGIL Toscana e Firenze, accogliere le richieste di studenti e studentesse produce un beneficio concreto per tutta la collettività. Il territorio ha dunque tracciato un confine netto contro ogni deriva autoritaria: "Nel Mugello non c'è alcuno spazio per fascismo, intimidazione e prepotenza"

La mobilitazione di Borgo San Lorenzo travalica i confini locali per porci di fronte a un quesito nazionale sulla tenuta delle nostre garanzie democratiche. Il fermo sostegno espresso da istituzioni e sindacati come il PD di Vicchio e la CGIL Toscana e Firenze dimostra che la difesa della scuola pubblica è inscindibile dalla tutela della libertà di espressione.