San Siro non perdona. La sfida di Milano si accende di tensione pura: per l'Inter è il momento di blindare la vetta, per la Fiorentina è un'ultima chiamata per non affondare.
I nerazzurri viaggiano a ritmo scudetto, in vetta a pari merito con la Lazio. Dall'altra parte arriva una Fiorentina con l'acqua alla gola, reduce da un solo punto raccolto nelle ultime tre giornate e con l'assoluta necessità di muovere la classifica.
L'atmosfera della scala del calcio rappresenta un ostacolo sulla carta impervio per i viola. Ma quando la fame di punti incrocia la forza della capolista, il risultato non è mai scontato.
Approfondimenti
L'Inter al comando, ma senza il capitano: scatta l'ora di Pio Esposito
L'Inter si presenta all'appuntamento dovendo fare a meno del suo uomo simbolo. Il capitano Lautaro Martinez è ancora out, costringendo la panchina nerazzurra a ridisegnare la mappa dell'attacco.
La risposta del tecnico Chivu è una scommessa di puro talento: lanciare dal primo minuto Pio Esposito. Rimasto in panchina nel recente impegno europeo, il giovane attaccante farà coppia fissa con Marcus Thuram.
Un duo d'attacco inedito, pronto a caricarsi il peso dell'offensiva nerazzurra per difendere il primato e mantenere alta la quota scudetto.
L'inerzia Champions: la spinta del trionfo sullo Shakhtar
A compensare le assenze pesanti c'è un morale alle stelle. L'Inter si ripresenta in campionato sulle ali dell'entusiasmo dopo la notte di coppa.
I nerazzurri hanno conquistato un rilancio eroico in Champions League, firmando una vittoria di carattere arrivata giocate in inferiorità numerica contro lo Shakhtar.
Una prova di forza che ha iniettato fiducia e determinazione nel gruppo. Questa carica emotiva può rivelarsi la chiave fondamentale per superare l'ostacolo viola.
Il rebus offensivo dei Viola: Pellegrino insidia Beto
In casa Fiorentina l'urgenza di sbloccare una crisi che dura da tre turni impone scelte coraggiose. Il grande dubbio della vigilia riguarda la maglia da titolare al centro dell'attacco.
È aperto un serrato ballottaggio tra Mateo Pellegrino e Norberto Bercique Gomes Betuncal.
Al momento, Pellegrino appare in vantaggio per partire dal 1'. Una decisione che riflette la necessità assoluta di trovare nuove soluzioni offensive per spezzare il momento no e fare male alla difesa nerazzurra.
I Convocati viola: talento e nomi da big per tentare l'impresa
Per tentare il colpo grosso a San Siro, la lista dei convocati viola schiera una rosa profonda e ricca di opzioni tra esperienza e gioventù:
- I Portieri: David De Gea, Oliver Christensen, Luca Lezzerini.
- I Big di Campo: Radu-Matei Dragusin, Nicolò Fagioli, Wilfried Gnonto, Franco Mastantuono, Cher Ndour, Pedro António Pereira Gonçalves, Marin Pongračić.
- I Volti Nuovi e le Alternative: Arnis Ademi, Marco Brescianini, Domilson Cordeiro Dos Santos, Viery Fernandes Santos Lopes, Alejandro Jimenèz Sánchez, Brando Mazzeo, João Mário Neto Lopes, Alieu Badara Njie, Christ Ravynel Inao Oulai, Antonio Pirrò, Victor Valdepeñas Talavera.
Un gruppo chiamato a trovare la scintilla decisiva per scuotere una stagione finora complicata.
Quello di San Siro è un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. L'Inter vuole dimostrare la maturità della capolista; la Fiorentina ha il dovere di lottare su ogni pallone per rialzare la testa.