Fotografie di Ruby Hernandez

Oggi pomeriggio a Firenze, nel corso di una manifestazione, un gruppo di partecipanti giunto sul Ponte Santa Trinita ha deviato dal percorso, tentando uno sfondamento forzato per accedere alla centralissima Via Tornabuoni. Sembrava un corteo pacifico, ma i manifestanti arrivati sul Ponte Santa Trinita hanno cercato di entrare in Via Tornabuoni. Il pronto intervento delle Forze dell'ordine ha respinto il tentativo di sfondamento dei facinorosi.

"Ci auguriamo che la situazione non degeneri e che Firenze non debba vivere momenti drammatici come successo a Milano. Chi si atteggia in questo modo, sono dei delinquenti, altro che pacifici partecipanti a un corteo..." notano i rappresentanti della Lega — l'On.le Tiziana Nisini (Commissario Lega Firenze), Guglielmo Mossuto (Capogruppo Lega in Consiglio comunale) e Jacopo Lotti (responsabile Provinciale Dipartimento Sicurezza della Lega).

Di fronte al tentativo di violare il blocco sul Ponte Santa Trinita, la risposta delle forze dell'ordine è stata immediata e misurata sul piano tattico. Gli agenti hanno contenuto la spinta dei facinorosi ricorrendo a specifiche "cariche di alleggerimento", un'operazione tecnica di contenimento volta a respingere la pressione della folla violentemente protesa verso le vie dello shopping.

L'uso proporzionato della forza tramite cariche di alleggerimento non rappresenta un atto di contrapposizione verso il corteo, bensì lo strumento operativo necessario per difendere un diritto fondamentale di pari dignità: la sicurezza dei residenti, dei commercianti e dell'intera cittadinanza.

Fotografie di Ruby Hernandez

Un contributo per scardinare la narrazione dello scontro frontale tra Stato e cittadini è giunto stamani dal capo della Polizia, Vittorio Pisani. Durante l'intervista rilasciata al giornalista Virman Cusenza per la rubrica 'Gli Invisibili – Il potere che non si vede', all'interno del programma 'Agenda' su SkyTG24, condotto da Lavinia Spingardi, Pisani ha offerto una definizione limpida della missione dei reparti di pubblica sicurezza: "Non siamo la controparte dei manifestanti e dei cittadini. Anzi, siamo coloro che devono garantire l’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali."

In ogni democrazia matura, la piazza rappresenta lo spazio vitale in cui si misura la salute del dibattito pubblico. È il luogo dove il diritto di protesta prende forma, ma è anche il contesto in cui l'architettura istituzionale viene messa alla prova più dura: come bilanciare la legittima espressione del dissenso con l'esigenza ineludibile di garantire la sicurezza e la legalità nello spazio urbano?

Questo dilemma, da sempre al centro della riflessione sulle politiche di ordine pubblico in Italia, trova oggi una luce nuova attraverso il contrasto ideale tra due piani paralleli: da un lato, la riflessione teorica e costituzionale espresso dai vertici della Polizia di Stato; dall'altro, la cruda operatività sul campo registrata oggi a Firenze. Due prospettive che, se analizzate insieme, permettono di ridefinire il ruolo stesso delle forze dell'ordine nella società contemporanea.

Gli eventi di Firenze e le riflessioni del Capo della Polizia compongono un quadro complesso ma coerente. Da un lato vi è la certezza che le forze dell'ordine costituiscano un presidio a tutela delle libertà costituzionali di tutti; dall'altro vi è la consapevolezza che, quando la protesta muta in vandalismo, la fermezza operativa e la prevenzione del caos siano le uniche garanzie per la tenuta civile dei centri urbani.