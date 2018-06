​MotoGP Mugello, doppietta Ducati, terzo Valentino Rossi

Fotografie di Marco Savino

Jorge Lorenzo conquista il primo successo con la Ducati, precedendo il compagno di squadra Andrea Dovizioso. Marc Marquez scivolato al quinto giro conclude solo 16º

La gara di casa del Mugello per il team Ducati, segna due strepitosi successi, la prima vittoria di Jorge Lorenzo con la Desmosedici e la doppietta per la squadra che piazza anche Andrea Dovizioso al secondo posto, quarto posto per il pilota Suzuki Andrea Iannone a lungo in lotta con Valentino Rossi per la conquista del podio.

Lorenzo trionfa sulla pista laboratorio di Ducati, dimostrando l’ottimo lavoro svolto dalla squadra. In testa dal primo giro, Jorge ha messo in campo tutta la sua classe per non deludere le aspettative della squadra che da 24 gare attendeva il risultato, lavorando duramente e senza arrendersi alle difficoltà, per dimostrare che la scelta di Lorenzo era vincente sulla carta e in pista.

Valentino Rossi, nonostante le difficoltà della sua Yamaha, festeggia un gran risultato durante il weekend al Mugello, frutto di un lavoro minuzioso sui dettagli per tirare fuori il massimo dall’attuale M1-2018. Conquista la 55ª pole position in carriera nella classe regina, con il nuovo record della pista con il tempo di 1’46”208 e il terzo posto in gara dopo aver lottato con Iannone, Rins, Petrucci e Marquez. Sorride anche la classifica che vede Valentino al secondo posto inseguire Marquez a -23 punti.

Giornata da dimenticare per Marc Marquez, un avvio troppo nervoso, già nelle prime curve entra in contatto con Rins e Petrucci, al quinto giro, a causa di una scivolata finisce nella via di fuga della Scarperia Palagio, riparte rimontando qualche posizione ma chiude 16º.

Classifica gara Gran Premo d’Italia OAKLEY - MOTOGP Mugello 2018

