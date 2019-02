Morte Duccio Dini, dal carcere ai domiciliari in una casa popolare

Il sindaco in un video si dice amareggiato per la sentenza

Niente carcere. Sempre arresti ma domiciliari, in un alloggio popolare per tre degli arrestati che durante un inseguimento in auto per un regolamento di conti hanno causato il 10 giugno 2018, la morte di Duccio Dini, 29enne fiorentino travolto e ucciso mentre era fermo in scooter a un semaforo.

Il tribunale del riesame di Firenze ha emesso la sentenza che amareggia il sindaco Dario Nardella. In un video sui social Nardella si dice risentito della decisione che supera la nuova normativa sulla assegnazione delle case popolari che non dovrebbero ospitare soggetti con carichi pendenti.

Nell'estate 2018 dopo la prima scarcerazione a parlare fu l'assessore Sara Funaro “Siamo veramente amareggiati per la notizia della scarcerazione di uno degli individui coinvolti nell’omicidio di Duccio Dini. Questa vicenda dimostra che il sistema penale italiano va rivisto, a partire dall’applicazione delle misure cautelari. Come Comune abbiamo le mani legate di fronte alla decisione di tenere questa persona agli arresti domiciliari in un alloggio erp - spiegava l’assessore -. Questo ci rende ancora più convinti della nostra richiesta alla Regione Toscana di riformare la legge sulle assegnazioni delle case popolari. Non è sostenibile mantenere case di edilizia popolare pubblica a persone coinvolte in reati gravi contro le persone o contro il patrimonio”. Oggi la replica della decisione e delle amarezze.

Sono sei gli indagati per omicidio per la morte di Duccio Dini e di tentato omicidio del parente inseguito.