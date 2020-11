Morales, ricordo in Consiglio comunale in diretta Youtube

Palazzo Vecchio, Firenze, ore 16. L'ex sindaco morto ieri a 88 anni ha lasciato una traccia profonda in città per le sue doti umane ed amministrative. Il ricordo di Alberto Brasca

E' previsto per le 16 il ricordo in Consiglio comunale dell'ex sindaco Giorgio Morales, scomparso ieri all'età di 88 anni. L'ex sindaco morto ieri a 88 anni ha lasciato una traccia profonda in città per le sue doti umani ed amministrative

Il sindaco Dario Nardella farà una comunicazione. In collegamento in videoconferenza i contributi dell'ex primo cittadino Mario Primicerio e di Valdo Spini, che militò con Morales nelle fila del Psi.

Lo ha annunciato durante la seduta in corso del Consiglio il presidente Luca Milani.

Per seguire la videoconferenza: https://www.youtube.com/watch?v=jLbxWDMyyLY.

Tra le testimonianze pervenute in queste ore, quella di Alberto Brasca, tra l'altro ex vicesindaco di Firenze ed ex presidente della Provincia, che su Facebook ne traccia un bellissimo e sentito ricordo.

"ADDIO GIORGIO. Giorgio Morales, sindaco di Firenze dall'89 al '95 se n'è andato all'improvviso, in punta di piedi. . C'eravamo visti pochi giorni fa, nello studio di Nardella, per fare gli auguri a Mario Primicerio in occasione dei suoi ottant'anni. Era un po' claudicante ma stava bene e ci raccontò con brillantezza due o tre aneddoti Non avrei mai pensato che questa sarebbe stata l'ultima sua fotografia.Con Giorgio Ho avuto un lungo sodalizio e diverse esperienze comuni. Lo conobbi agli inizi degli anni '70 quando fui assunto alla Regione Toscana e lui era già un prestigioso dirigente, responsabile dell'Ufficio legislativo del Consiglio. Successivamente fu eletto prima vice e poi Sindaco di Firenze. Furono anni di grande popolarità per Giorgio, alla guida di una Giunta di Centro sinistra. Per cinque anni fui suo oppositore da sinistra ma in qualche modo continuò la nostra collaborazione per il grande progetto per l'area della Fiat\ Fondiaria a Novoli, che lui seguiva come Sindaco ed io, su incarico di Vannino Chiti, per la Regione. Non furono pochi in quegli anni i miei momenti di imbarazzo in Consiglio comunale a votare contro provvedimenti che avevo contribuito a costruire. Ero in evidente condizione di conflitto di interesse e in più di un'occasione risolsi questo problema disertando qualche seduta consiliare. Dal '95 si ribaltò' poi la situazione: io divenni Vice sindaco con Primicerio e Giorgio si trovo' a capeggiare l'opposizione consiliare. Ricordo ancora qualche suo intervento duro, ma sempre rispettoso delle regole democratiche e della correttezza istituzionale. Qualche anno più tardi ci ritrovammo ancora a condividere un impegno analogo: lui Difensore civico regionale ed io Difensore civico della città di Firenze. Lavoravamo in piena sintonia e si rafforzò la nostra antica amicizia. Fu lui, al momento di lasciare l'incarico, che mi propose come coordinatore dei Difensori civici di tutta la Toscana. Fu un ultimo segno di stima e di amicizia. Oggi lo piango: era un uomo intelligente, capace, pulito, e onestissimo. Ci manchera'. Addio Giorgio, che la terra ti sia lieve".