Mondiali, finale Francia vs Croazia: maxi schermo all'Istituto Francese di Firenze

Appuntamento il 15 luglio

L'Istituto Francese di Firenze invita alla visione della finale dei Mondiali 2018.

"Pour soutenir les Bleus tous ensemble Rendez-vous dimanche 15 juillet, à 17h. Retransmission du match sur grand écran à l'Institut français Firenze! Entrée libre".



Un mese importante per la comunità francese fiorentina che dopo l'appuntamento della festa nazionale del 14 luglio, si riunirà per tifare la squadra nazionale. Appuntamento domenica 15 luglio, alle 17 per la proiezione della partita sul grande schermo all'Institut français Firenze. Ingresso libero