Mobilità: metamorfosi in Piazza San Marco

Siamo onesti: in una città che respira storia ad ogni angolo, la parola "asfalto" solitamente fa rabbrividire. Eppure, chiunque attraversi quotidianamente il cuore di Firenze conosce bene il "paradosso della pietra": quel contrasto stridente tra l'estetica rinascimentale del lastricato e la realtà di una pavimentazione costantemente martoriata, vittima del peso insostenibile dei mezzi moderni e di cantieri che sembrano non finire mai. È possibile unire la bellezza del XV secolo con la resilienza necessaria al tonnellaggio del XXI? La risposta si trova nel restyling rivoluzionario di Piazza San Marco.

Perché la pietra tradizionale ha fallito in Piazza San Marco? Non è stata solo una questione di peso, ma di complessità infrastrutturale. Negli incroci critici con via degli Arazzieri e via Cesare Battisti, la presenza dei binari della tramvia, delle canalette di drenaggio e dei giunti di dilatazione ha creato un mix che il lastricato classico non poteva più reggere sotto le manovre dei bus. Qui entra in gioco quello che potremmo definire un "inganno geniale": l'asfalto stampato.

Il processo è pura avanguardia artigianale: dopo il rifacimento del sottofondo, viene steso un tappeto di usura in conglomerato bituminoso. Mentre il materiale è ancora caldo, vengono applicati stampi realizzati su misura che riproducono fedelmente le fughe e la tipica "punzecchiatura" della pietra fiorentina. Il tocco finale è una resina bicomponente epossiacrilica color grigio pietra, termoriflettente ed ecosostenibile, applicata a mano per ridurre l'assorbimento del calore solare. Il risultato è un colpo d'occhio storico con una resistenza strutturale moderna.

"Con questo intervento diamo una risposta definitiva a una criticità che conosciamo bene. Il nuovo materiale è pensato apposta per resistere a queste sollecitazioni, senza però rinunciare all'immagine storica della piazza: la finitura è stata studiata per essere il più possibile simile alla pavimentazione in pietra." afferma Andrea Giorgio, Assessore alla Mobilità.

Per minimizzare i disagi, il restyling si concentra nel cuore dell'estate, tra il 14 e il 23 agosto 2026. Sebbene la scelta strategica punti a sfruttare il calo del traffico, le modifiche al servizio sono significative:

9 Linee bus deviate : Le linee 6, 14, 17, 18, 23, 31, 32, 60 e C1 cambieranno percorso. La fermata "San Marco Piazza" sarà temporaneamente soppressa.

Le linee 6, 14, 17, 18, 23, 31, 32, 60 e C1 cambieranno percorso. La fermata "San Marco Piazza" sarà temporaneamente soppressa. Focus T2 (19 e 20 agosto): In queste due giornate clou, la tramvia T2 sarà limitata alla tratta Peretola Aeroporto - Poliziano.

Per colmare il vuoto, sarà attivo un servizio bus sostitutivo con fermate strategiche: in via La Pira (tra Piazza San Marco e via della Dogana), in via La Marmora (tra via Venezia e via Modena) e in Piazza della Libertà. Consultate bene la mappa delle fermate provvisorie per non perdere la coincidenza.

L’utilizzo di materiali come l'asfalto epossiacrilico, l'adozione di pagamenti smart e la gestione dei dati in tempo reale stanno disegnando una Toscana pronta alle sfide del futuro. La resilienza urbana non passa solo da strade più resistenti, ma da un sistema integrato che riduce la manutenzione e aumenta la certezza del servizio.