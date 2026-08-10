La 'Scuola per Contadini' del Chianti

Siamo abituati a considerare le colline del Chianti come il simbolo della ricchezza paesaggistica e della perfezione rurale toscana. Eppure, dietro questa facciata da cartolina, si nasconde la piaga silenziosa della dispersione scolastica, una forma di povertà educativa che colpisce i giovani proprio laddove il terreno sembra più fertile. In questo scenario, la "Scuola per contadini" di Chiantiform non è un semplice corso di formazione, ma una rivoluzione educativa gratuita che sposta la campanella dall'aula ai campi. Mentre i modelli d'istruzione tradizionali spesso falliscono nel motivare chi ha un'intelligenza pratica, qui si scommette sulla terra. Ma quale valore ha oggi, nel pieno dell'era digitale, sporcarsi le mani per coltivare il proprio futuro?

Il dato che emerge dalle edizioni precedenti non è solo un numero, è un manifesto politico e sociale: quasi il 90% degli iscritti ha trovato un impiego stabile nelle aziende agricole del territorio. Questa "fabbrica di opportunità" funziona perché non isola lo studente, ma lo immerge in una rete di sinergie costruita dai comuni di San Casciano in Val di Pesa (ente capofila), Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e Impruneta.

A differenza dei percorsi standard, questo modello accorcia le distanze tra i sogni dei ragazzi e le necessità reali del mercato. L'assessore regionale al lavoro e alla formazione, Alberto Lenzi, lo definisce un esempio di eccellenza: "Il progetto è un vero fiore all'occhiello per la nostra regione. Rappresenta un modello formativo vincente, testimoniato dalla sua capacità di inserimento lavorativo che sfiora il 90%. Una fabbrica di opportunità, che contrasta la dispersione scolastica e risponde all’esigenza di immettere nel settore agricolo toscano competenze fresche, specializzate e moderne. L'agricoltura di oggi richiede professionisti preparati a governare le transizioni digitali ed ecologiche, in grado di coniugare la tutela delle nostre tradizioni con le tecniche più avanzate di sostenibilità."

Dobbiamo smontare lo stereotipo polveroso del contadino d'altri tempi. Oggi, essere "custodi del patrimonio" significa maneggiare strumenti contemporanei per proteggere tradizioni millenarie. La scuola trasforma i ragazzi in professionisti capaci di affrontare la complessità climatica e tecnologica attuale.

Gli studenti non imparano solo a coltivare, ma acquisiscono le competenze per ottenere due specifiche qualifiche professionali: "Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini" e "Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra". Il programma approfondisce:

Agricoltura di precisione : l'uso di dati e tecnologie per ottimizzare le risorse e ridurre l'impatto ambientale.

l'uso di dati e tecnologie per ottimizzare le risorse e ridurre l'impatto ambientale. Digitalizzazione : l'integrazione di software e sensori nei processi produttivi rurali.

l'integrazione di software e sensori nei processi produttivi rurali. Bioenergie : la gestione delle fonti rinnovabili derivanti dagli scarti e dalle produzioni agricole.

la gestione delle fonti rinnovabili derivanti dagli scarti e dalle produzioni agricole. Filiera agroalimentare: la comprensione del valore del prodotto dal campo alla tavola del consumatore globale.

Nulla spiega il potere rigenerativo di questo percorso meglio della parabola di Davide Telesca. Davide è entrato a Chiantiform come un allievo in cerca di una strada; lì ha trovato non solo una professione, ma la motivazione per non fermarsi. Dopo la qualifica, ha proseguito gli studi fino alla laurea in patologia vegetale presso la Facoltà di Agraria di Firenze.

A settembre 2026, Davide chiuderà il cerchio tornando in aula come co-docente. La sua storia è emblematica: per un giovane che ha perso fiducia nei modelli didattici frontali, il contatto con la terra può essere la scintilla che riaccende l'ambizione accademica. È la prova che la formazione professionale non è un ripiego, ma un trampolino verso l'eccellenza.

Il corso triennale (2026-2029) è un investimento imponente sulla persona, finanziato con l'esatta cifra di € 300.668,40 derivante dai fondi PR FSE+ 2021-2027 e dal progetto GiovaniSì. La gratuità totale per le famiglie rimuove ogni barriera all'ingresso, rendendo l'istruzione di alta qualità un diritto accessibile.

La struttura del corso prevede ben 2.970 ore complessive, con una metodologia empirica che non lascia spazio alla noia:

1.085 ore di teoria e 1.085 ore di laboratorio .

800 ore di stage in azienda, suddivise strategicamente in 400 ore durante il secondo anno e 400 nel terzo.

Rapporto umano quasi 1:1: Per ogni classe di soli 15 iscritti, la scuola mette a disposizione 20-25 collaboratori tra docenti, tutor e orientatori-counselor. Questo presidio costante è l'antidoto principale all'abbandono: ogni ragazzo è seguito, ascoltato e valorizzato nella sua individualità.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sottolinea la visione dietro questo sforzo: "Questo percorso parla al cuore pulsante della nostra identità e del nostro futuro. La Toscana ha una vocazione agricola millenaria, ma oggi la terra ha bisogno di nuove competenze, di tecnologia e, soprattutto, dell'energia dei nostri giovani. Con la scuola per giovani agricoltori diamo una risposta concreta a due grandi sfide: contrastare l'abbandono scolastico e offrire un'opportunità di lavoro sicura e qualificata."

Questa non è una scelta di serie B, ma un percorso "high-tech" verso una carriera d'eccellenza. Il corso è rivolto a giovani sotto i 18 anni con licenza media.

Scadenza iscrizioni: 31 agosto 2026.

31 agosto 2026. Inizio lezioni: metà settembre 2026.

metà settembre 2026. Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Sede: Chiantiform , via della Libertà 57, San Casciano in Val di Pesa (FI).

, via della Libertà 57, San Casciano in Val di Pesa (FI). Contatti: 055 8294624 | info@chiantiform.it

La "Scuola per contadini" del Chianti ci insegna che l'agricoltura può essere il settore più innovativo del XXI secolo, specialmente per chi cerca un senso profondo nel proprio lavoro. Contrastando l'abbandono scolastico attraverso il "fare", il progetto restituisce dignità al lavoro manuale nobilitandolo con la scienza e la tecnologia.