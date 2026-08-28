Miss Toscana: trenta reginette in cerca di corona

CASTELFIORENTINO, 28 AGOSTO – Ventotto serate in lungo e in largo per la Toscana prima di arrivare all'ultimo atto, quello più atteso. Domenica 30 agosto al Teatro del Popolo di Castelfiorentino (inizio ore 21.30, diretta TV su 50 Canale) va in scena la finale di Miss Toscana che assegnerà lo scettro di più bella del Granducato. La vincitrice sarà qualificata direttamente alla finalissima di Miss Italia.

Trenta ragazze in gara che arrivano con tante speranze e che hanno intrapreso questo lungo viaggio arrivando da mondi differenti. C'è chi aspira a diventare pilota delle Frecce Tricolori, chi ha danzato come ballerina classica al Teatro dell'Opera di Vienna, chi è campionessa di disco dance e balli latini, chi è tornata dopo tanti anni sulle passerelle dopo aver girato il mondo come assistente di volo. Moltissime le sportive: una tennista che fa parte del circuito professionistico, una calciatrice di Serie C, un arbitro di calcio.

Le finaliste

Queste le ragazze in gara con i numeri di uscita da 1 a 30:

1. Elisa Vardoni di Siena

2. Aurora Tomasetti di Pontedera

3. Noemi Farina di Greve in Chianti (Firenze)

4. Alice Denti di Prato

5. Steisi Perleka di Pontedera (Pisa)

6. Bianca Minucci di Grosseto

7. Giorgia Petrelli di Vinci (Firenze)

8. Cristina Montis di San Giuliano Terme (Pisa)

9. Alessia Berti di Camaiore

10. Valentina Iardella di Casale Marittimo (Pisa)

11. Francesca Mollo di Rignano sull'Arno (Firenze)

12. Matilde Poli Piscioneri di Follonica (Grosseto)

13. Giulia Baldini di Firenze

14. Agata Fabbri di Quarrata (Pistoia)

15. Allegra Aulisa di Firenze

16. Lucrezia Musetti di Fosdinovo (Massa Carrara)

17. Aurora Lomi di Viareggio

18. Giorgia Gonnelli di Cecina (Livorno)

19. Azzurra Gasperini di Greve in Chianti (Firenze)

20. Myriam Anna Gioia di Prato

21. Viola Zacek di Lucca

22. Marta Schiumarini di Firenze

23. Chiara Viani di Lucca

24. Alessia Ficini di Cascina (Pisa)

25. Mirian Bongiorni di Massa

26. Benedetta Pascucci di Figline Valdarno (Firenze)

27. Marta Creta di Reggello (Firenze)

28. Alessia Arezzini di Abbadia San Salvatore (Siena)

29. Giulia Puoti di Massa

30. Jennifer Tafa di Camaiore (Lucca)

La serata della finalissimaSarà un big della televisione a presentare la finalissima di Miss Toscana 2026. Stiamo parlando di Alessandro Greco, il conduttore di Unomattina Estate che avrà al suo fianco Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

Per Greco un gradito ritorno a Miss Toscana e a Miss Italia: fu lui a condurre nel 2019 l'ultima finalissima in diretta Rai da Jesolo.Lo spettacolo avrà un format televisivo a partire dalla sigla realizzata dalle finaliste. Un vero e proprio varietà, uno show televisivo accattivante che non avrà un attimo di respiro. Le ragazze si faranno conoscere con un'autopresentazione. Previste anche suggestive coreografie a cura del corpo di ballo moderno della scuola Rosignano In Danza.

La scaletta prevede anche un talk show che vedrà protagonisti i tre ospiti e giurati tecnici della serata: Samantha Togni, insegnante di ballo che ha partecipato anche a 'Ballando con le stelle' insieme a Fabrizio Frizzi, Flavio Ubirti da 'Uomini e Donne' ed Eleonora Di Miele, attrice di fiction e teatro, cantante e insegnante.

La giuria tecnica sarà affiancata da una giuria popolare di cui faranno parte istituzioni e sponsor. Le ragazze dopo la prima eliminazione da 30 resteranno in 10, poi in 5. Tra queste sarà scelta la nuova Miss Toscana.

Prevista anche la consegna del premio http://MissLaNazione.it alla ragazza più votata nell'edizione online del giornale e del Premio Gerry Stefanelli in memoria del personaggio che ha realizzato per tanti anni Miss Toscana. Ora alla guida di Syriostar c'è suo figlio Alessio Stefanelli che si avvale della collaborazione di Giovanni Rastrelli.

Le ragazze arriveranno a Castelfiorentino sabato 29 agosto e incontreranno i cittadini per le vie del paese. Poi le prove che si protrarranno per tutta domenica.

La finale di Miss Toscana è un appuntamento fortemente voluto da Confesercenti, dal Centro Commerciale Naturale Tre Piazze, dall'amministrazione comunale di Castelfiorentino e da Syriostar, concessionaria del concorso di Miss Italia per la Toscana.

Gli organizzatoriSi tratta di uno sforzo importante quello compiuto dagli organizzatori guidati da Paolo Antilli, presidente della Confesercenti e del CCN Tre Piazze.

"Sono davvero felice e orgoglioso – spiega Antilli – di essere riuscito, anche quest'anno, a dare il mio contributo alla realizzazione di questo evento. Gli impegni lavorativi sono tanti e trovare il tempo da dedicare all'organizzazione non è sempre semplice, ma vedere tutto prendere forma ripaga ogni sacrificio. Ormai ci siamo e il desiderio più grande è che Castelfiorentino possa vivere e godersi pienamente questa serata, partecipando a un evento che abbiamo voluto portare ancora una volta nel nostro paese. Speriamo sia una bellissima festa per tutti e, soprattutto, una bella vetrina per Castelfiorentino".Un grazie da parte di Syriostar anche al Comune di Castelfiorentino e in particolare alla sindaca Francesca Giannì, alla Fondazione Teatro del Popolo e alla Fondazione Banca di Cambiano.

Il saluto della sindaca Francesca Giannì"Siamo molto lieti – dice la prima cittadina – di ospitare nuovamente la finale regionale di Miss Italia. Questa importante kermesse, infatti, rimane un punto di riferimento del mondo dell'intrattenimento anche grazie alla sua capacità di trasformarsi in un vero e proprio spettacolo, da qui anche la fortunata intuizione dell'organizzazione di scegliere il nostro Teatro del Popolo, gioiello toscano del mondo delle arti. Ho avuto modo di passare del tempo con le concorrenti e di incontrarle nuovamente nel corso degli anni, scoprendo sempre giovani donne capaci, libere e caparbie. Non possiamo inoltre non citare l'importante ritorno economico sull'indotto della città, in particolare nella sinergia con il CCN e le attività del territorio".