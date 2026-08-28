Caldo in calo: domani codice giallo e domenica torna il verde

Dopo due giornate con allerta arancione per il caldo, nel finesettimana a Firenze è atteso un lieve calo delle temperature. Il bollettino odierno del Ministero della Salute conferma per oggi, venerdì 28 agosto, il codice arancione prevede codice arancione con una temperatura massima di 36 gradi che salgono a 40 per quella percepita. Domani si tornerà invece al livello giallo (alle 14 sono previsti 33 gradi e la massima percepita scenderà a 36) mentre per domenica 30 agosto è previsto il codice verde con una temperatura prevista alle 14 di 32 gradi (34 quelli percepiti).

Questa mattina le temperature in città erano già oltre i 30 gradi: alle 9.15 (ora solare) la stazione l’Orto Botanico registrava 31,8 gradi, quella del Giardino di Boboli segnava 30,1 gradi Firenze Università era a 30,5 gradi. Le minime sono state di 25,2 gradi all’Orto Botanico, 24,7 a Boboli e 24,6 a Firenze Università.

Ieri le massime avevano raggiunto 36,4 gradi all’Orto Botanico, 35,8 al Giardino di Boboli e 35,1 a Firenze Università.

Si ricorda che il codice 2 (arancione) indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, e comporta l’allerta dei servizi sanitari e sociali.

Restano valide le raccomandazioni per affrontare le ore più calde, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Il decalogo del Ministero della Salute con i dieci consigli utili per proteggersi dal caldo è disponibile qui: Ministero della Salute – Dieci consigli utili.