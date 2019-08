Miss Italia: tre toscane alle finalissima di Jesolo (6 settembre su Rai 1)

Sono Miss Toscana Chiara Gorgeri (20 anni di S. Croce sull'Arno), Miss Sport Toscana Matilde Cecchi (19 anni di Signa) e Miss Be Much Toscana Emily Bolognesi (18 anni di S. Giuliano Terme)

Ormai ci siamo. La finale di Miss Italia bussa alle porte e sulle 80 complessive sono tre le ragazze toscane ancora in gara: Chiara Gorgeri, Matilde Cecchi ed Emily Bolognesi. L'appuntamento con la storia è in programma a Jesolo (Venezia) venerdì 6 settembre con diretta su Rai 1.

Le nostre ragazze sono tutte e tre molto giovani (20, 19 e 18 anni) e provengono da settimane in giro per paesi e località balneari di tutta la Toscana: decine di sfilate che le hanno forgiate e abituate alla passerella. Speriamo bene.

Le tre finaliste toscane sono:

- CHIARA GORGERI ( Miss Toscana) 20 anni di Santa Croce Sull'Arno (PI) Studentessa universitaria, h. 176 cm. capelli castano chiaro, occhi azzurri, è del segno del Leone, fa attività fisica in palestra e per Hobby l'allenatrice di ginnastica artistica, aspira ad un lavoro in ambito storico artistico, le piace la moda, il cinema, e la tv.

- MATILDE CECCHI (Miss Sport Toscana) 19 anni di Signa (FI) Diplomata, prosegue gli studi, h.171 cm. capelli castani, occhi verdi, è del segno della Vergine, fa danza classica, vorrebbe diventare una avvocatessa e (racconta) "ho sempre amato sfilare, lo facevo fin da piccola con i vestiti e i tacchi della mamma"-

- EMILY BOLOGNESI (Miss Be Much Toscana) 18 anni, di San Giuliano Terme (PI) studentessa, h. 168 cm. capelli biondi, occhi azzurri, per Hobbies fa la fotomodella e disegna, la sua ispirazione è di entrare a far parte della polizia scientifica, è del segno della Vergine.

Emily Bolognesi è arrivata seconda a Miss Toscana e nella foto principale è assieme a Chiara Gorgeri (numero 13) che ha vinto il titolo regionale nella finale di Casciana Terme. Matilde Cecchi tra le varie fasce che ha vinto questa estate può annoverare quella di Miss Castelfiorentino e nella galleria fotografica la prima foto a sinistra si riferisce proprio a quella grande serata per lei, ripresa con la corona assieme al presidente di giuria e alle altre ragazze premiate.