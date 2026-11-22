Martedì 27 ottobre, nella suggestiva cornice medievale dell'Antico Spedale del Bigallo, a Bagno a Ripoli (Firenze), si è svolta la prima edizione del concorso regionale Mister Panettone.

Un contest estremamente selettivo, aperto a pasticcerie di tutte le province della Toscana, che richiedeva come requisito fondamentale l'utilizzo esclusivo di lievito madre, senza preparati o semilavorati.

Questo il podio delle due categorie in gara.

Per il panettone tradizionale, con uvetta e canditi, ha vinto la pasticceria Come una Volta di Quarrata, seguita dalla pasticceria Pimpina di Montelupo e Cerbaia. Al terzo posto la pasticceria Le Tentazioni di Vinci.

Per il panettone innovativo ha vinto la pasticceria Pimpina di Montelupo e Cerbaia, con un panettone a base di fichi e cioccolato fondente, seguita dalla pasticceria Rigacci, sempre di Cerbaia, con una proposta a base di mele, limone e nocciole. Al terzo posto la pasticceria Come una Volta, con caramello salato, caramello mou e cioccolato al caramello.

I concorrenti finalisti, in ordine alfabetico per categoria e Comune di provenienza, sono stati:

Per il panettone classico: Antica Pasticceria Tintori di Prato, Pasticceria Blasio di Scandicci, Cocciopesto di Calenzano, Come una Volta di Quarrata, Cristalli di Zucchero di Agliana, Pasticceria Cristiani di Livorno, Pasticceria Fiorentina di Montespertoli, Il Fornaio di Scandicci, Pasticceria Bar Italia di Borgo San Lorenzo, La Cucina di Caterina di Tavarnelle Val di Pesa, Le Tentazioni di Vinci, Pasticceria Pimpina di Montelupo Fiorentino, Fratelli Rigacci di Cerbaia e Pasticceria Undici di Campi Bisenzio.

Per il panettone creativo: Come una Volta, Finisterrae di Firenze, Pasticceria Fiorentina, Pasticceria Bar Italia, La Cucina di Caterina, Le Tentazioni, Pasticceria Pimpina e Fratelli Rigacci.

A decretare il podio una giuria composta da pastry chef ed esperti gastronomi, guidata da Michele Mancini, chef e pastry chef presso il prestigioso Hotel Stella della Versilia e ambasciatore della cucina italiana e del Made in Italy all'estero.

Con lui, nella giuria tecnica, Simone Aimavilli, storico pastry chef fiorentino attualmente presso il Caffè Neri del gruppo Crociani, Simone Frius, altro storico pasticcere fiorentino attualmente presso Caffè Patrizia a Campi Bisenzio, e Massimo Cortini, chef, pastry chef, co-organizzatore dell'evento e titolare del catering di tradizioni fiorentine Casa della Nella.

Nella giuria specializzata: Luciano e Ricciardo Artusi per le istituzioni fiorentine e toscane, Nicoletta Curradi, giornalista dell'agenzia di stampa nazionale Agenfood, Luca Alves, consulente enogastronomico in rappresentanza del Consorzio di Tutela Valdarno di Sopra Doc, e Gilberto Bertini, giornalista corrispondente di WineNews.

Ai primi tre classificati di ogni categoria è andata una targa ricordo dell'evento a cura di DMP Distribuzione Materie Prime, nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie, forni e ristoranti, e una bottiglia di vino offerta dal Consorzio di Tutela Valdarno di Sopra Doc. A tutti i finalisti è stato consegnato un attestato in carta pergamena a cura di Festival delle Pasticcerie.

Il consulente enogastronomico Luca Alves, a nome del Consorzio di Tutela Valdarno di Sopra Doc, ha premiato i primi classificati con alcune prestigiose bottiglie di vino, proponendo a fine evento anche alcuni abbinamenti con vini speciali e vermouth.

L'evento, che rientrava nel calendario di Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana per la valorizzazione del settore enogastronomico, è stato presentato da Maurizio Melani, giornalista, docente e fondatore di Festival delle Pasticcerie.

Il contest è organizzato da Festival delle Pasticcerie e dal catering di tradizioni toscane Casa della Nella, che dal 2005 hanno creato gli storici concorsi La Miglior Schiacciata alla Fiorentina, La Miglior Schiacciata con l'Uva, Il Cantuccio Classico di Pasticceria e Budino di Riso, in collaborazione con l'azienda toscana di distribuzione di materie prime DMP e con la scuola di cucina Gustar di Pistoia.