Torna domenica 1° novembre AILoveRunning, la corsa e camminata di beneficenza organizzata dal Gruppo Sportivo Maiano affiliato Uisp per sostenere Ail Firenze, l'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

È una passeggiata ludico motoria di 5 o 10 chilometri, aperta a tutti, non competitiva, pensata per correre, camminare e stare insieme facendo del bene. Possono iscriversi e partecipare attivamente alla raccolta fondi anche gli amici a quattro zampe. Per i primi iscritti è prevista la consegna dell'esclusiva maglia tecnica AILoveRunning offerta da Arno Manetti, The Social Hub e Radio Toscana e, per i cani, una simpatica bandana.

La manifestazione è patrocinata da Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Fiesole, Comune di Sesto Fiorentino, Città Metropolitana di Firenze e Aou Careggi. La quota di iscrizione è di 12 euro, di 5 euro per gli amici a quattro zampe, e sarà interamente destinata a finanziare il servizio di accoglienza gratuita per pazienti e familiari seguiti da Ail Firenze. Anche quest'anno Radio Toscana è media partner e presenterà l'evento con la speaker Veronica Bellandi Bulgari.

La dodicesima edizione porta una novità importante. In campo per la solidarietà scendono anche gli arbitri fiorentini. L'Associazione Italiana Arbitri, Sezione di Firenze, partecipa quest'anno al fianco di Ail Firenze: saranno gli arbitri, con una loro delegazione, a dare simbolicamente il via alla corsa con un fischio d'inizio, un gesto che vuole rappresentare i valori di solidarietà, partecipazione e gioco di squadra. La Sezione fiorentina contribuirà anche alla promozione dell'iniziativa invitando tutti gli arbitri del territorio e le loro famiglie a partecipare come Team Aia.

È una collaborazione nuova per Firenze che si inserisce in un rapporto consolidato da anni a livello nazionale tra Ail e l'Associazione Italiana Arbitri.Correre o camminare per AILoveRunning significa sostenere un progetto concreto. Quando una persona riceve una diagnosi di malattia del sangue spesso deve lasciare la propria città per affrontare cure specialistiche a Firenze, all'Ospedale Pediatrico Meyer o a Careggi. In quei momenti, oltre alle terapie, serve un luogo accogliente dove poter stare con i propri familiari senza dover affrontare i costi di un alloggio.

Per questo Ail Firenze mette a disposizione gratuitamente Casa Ail. Due strutture, in piazza Meyer e in via di Camporeggi, vicine agli ospedali, con stanze indipendenti e attrezzate e spazi comuni che sono il cuore dell'accoglienza, dove le famiglie si incontrano, condividono esperienze, paure e speranze e costruiscono una rete di vicinanza. A rendere speciale il servizio è la presenza quotidiana del personale e dei volontari di Ail Firenze, con disponibilità, ascolto e attenzione. Ogni anno Casa Ail registra migliaia di pernottamenti per persone che arrivano da tutta Italia.

Un servizio possibile solo grazie alla generosità di chi sostiene l'associazione.La dodicesima edizione di AILoveRunning nasce proprio per garantire la continuità di questo servizio. Ogni iscrizione rappresenta un gesto concreto, offre un tetto, un luogo sicuro e un po' di tranquillità a chi sta affrontando una delle prove più difficili della propria vita.Pur essendo una manifestazione non competitiva, AILoveRunning premierà i campioni di solidarietà: i primi tre Top Fundraiser, ovvero i gruppi più numerosi, le prime tre società sportive con il maggior numero di iscritti, il team di medici e infermieri più numeroso che riceverà la Coppa Rossi Ferrini e il primo amico a quattro zampe ad arrivare insieme al suo padrone che riceverà la Coppa Fido.Per agevolare la partecipazione, l'Aou Careggi ha messo a disposizione per i partecipanti il parcheggio riservato ai dipendenti.

Sarà possibile entrare da via Caccini, subito dopo il Nic, dalle 6.30 alle 13 di domenica 1° novembre.La dodicesima edizione è resa possibile grazie alla generosità dei main partner Arno Manetti e The Social Hub che, insieme ad Amici di Martina, Media Srl, Marinai Impianti, Hospital Consulting Fresenius, Florence Caffè, Isolotto dello Sport, Nencini Sport, Unicoop Firenze e Radio Toscana, hanno scelto di essere al fianco di Ail Firenze.Tutte le informazioni utili sono disponibili su http://www.ailoverunning.it. Un ringraziamento speciale va alla storica associazione del territorio fiesolano Gs Maiano e alla sua presidente Marzia Tallini.