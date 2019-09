Meteo: domenica con pioggia, vento e grandine su tutta la Toscana

Codice arancione dalle 12 alla mezzanotte del 22 settembre

FIRENZE – Codice arancione dalle 12 alla mezzanotte di domani, domenica 22 settembre, su tutta la Toscana per piogge intense e temporali accompagnati da colpi di vento e grandinate.

Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale in seguito alla intensa perturbazione che sta muovendosi dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia. Il tempo sarà in peggioramento a partire dalla prossima notte. In mattinata soprattutto sull'Arcipelago, sulla costa e sulle zone nord-occidentali.

Nel pomeriggio forti temporali si trasferiranno dalle zone costiere al resto della regione. I fenomeni potranno risultare più frequenti sulla costa e sull'Appennino.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.