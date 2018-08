Meningite di tipo B, bimba ricoverata al Meyer

Aggiornamento sulle condizioni cliniche

Migliorano le condizioni cliniche della piccola ricoverata da venerdì scorso al Meyer alla quale è stata accertata una sepsi da meningococco B (mediante PCR). Tuttavia i sanitari del pediatrico non hanno ancora sciolto la prognosi. Conclusa anche la profilassi ai contatti stretti, circa una ventina: l’unità funzionale sanità pubblica dell’area fiorentina si era prontamente attivata, istituendo un nucleo operativo presso il presidio di via Canova. Gli interventi straordinari sono stati condotti con la preziosa collaborazione dell'amministrazione comunale ed in particolare della Polizia Municipale di Firenze.