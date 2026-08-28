Memorial Forzieri, vince l'Audace Galluzzo

STRADA IN CHIANTI – È il Galluzzo ad alzare al cielo il quarto Memorial Enzo Forzieri, organizzato dalla Polisportiva Chianti Nord. In finale i gialloblu battono 3-1 un Cerbaia coriaceo e fisico.

Primo tempo di studio, con tanta corsa e tattica ma senza grandi emozioni. Le squadre si annullano a vicenda, ben messe in campo.

La gara si accende nella ripresa. Al 58' la sblocca il neo-entrato Antongiovanni, bravissimo a inventare un tocco intelligente su assist di Ayoub. È l'episodio che rompe l'equilibrio.Pochi minuti dopo l'altra svolta: Fontanelli entra duro su Santucci e l'arbitro D'Angelo lo espelle. Cerbaia in dieci.

Il Galluzzo di mister Francesco Perini ne approfitta e raddoppia. Lancio millimetrico di Matrone per Antongiovanni, che si procura il rigore. Dal dischetto Ayoub è freddo e spiazza il portiere.

Sembra finita, ma il Cerbaia di mister Paolo Sacconi ha orgoglio. A pochi minuti dal 90' la riapre Vignozzi, che svetta di testa su corner.

Nei 4 minuti di recupero succede di tutto: Matrone sbaglia un rigore che poteva chiuderla, poi ci pensa ancora Ayoub in contropiede a mettere il sigillo. Corsa, tocco sopraffino a scavalcare il portiere e 3-1. Tripletta e titolo di migliore in campo per lui.

Nella finalina per il terzo posto, vittoria dell'Impruneta Tavarnuzze sul Chianti Nord padrone di casa.

Finale all'insegna dei valori che Enzo Forzieri ha sempre rappresentato. Le squadre sono state premiate da Emilia Forzieri, figlia del grande dirigente a cui è intitolato il torneo, e dal decano della FIGC toscana Vasco Brogi. Targa speciale per l'arbitro D'Angelo, consegnata da Paolo Tepsich, assessore del Comune di Greve in Chianti e alto dirigente arbitrale.

Da sottolineare il bel gesto di solidarietà: la manifestazione ha contribuito a sostenere l'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie.