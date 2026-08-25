Memorial Forzieri, finalissima Cerbaia - Galluzzo

STRADA IN CHIANTI (FIRENZE) - Si avvicinano le finali della quarta edizione del Memorial Enzo Forzieri, il torneo organizzato dalla Polisportiva Chianti Nord.

Un torneo che è soprattutto un ricordo. Enzo Forzieri, scomparso nell'aprile del 2023, è stato uno degli uomini che ha fatto la storia del calcio del territorio fiorentino, dirigente stimato e appassionato, legato negli ultimi mesi della sua vita proprio al Chianti Nord che non ha mai smesso di ricordarlo. E come sempre l'intero incasso della manifestazione sarà devoluto all'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie.In campo, dopo le due semifinali combattutissime, il verdetto è arrivato.Ad aggiudicarsi il pass per la finalissima sono state Audace Galluzzo e Cerbaia. Un derby di Promozione che promette spettacolo.La griglia finale al campo sportivo "Giulio Cesare Borchi" di Strada in Chianti:

Mercoledì 26 agosto ore 19.30

- Finale 3°/4° posto:

Chianti Nord - Impruneta Tavarnuzze

Giovedì 27 agosto ore 19.30 - FINALISSIMA 1°/2° posto:

Audace Galluzzo - Cerbaia.