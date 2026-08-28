Sabato 29 agosto la partita allo stadio Franchi

Sabato 29 agosto lo stadio Franchi ospiterà Fiorentina-Frosinone per il campionato di serie A. L’incontro inizierà alle 18.30.

Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie di provvedimenti di circolazione. Si tratta dei consueti divieti di sosta e transito che scatteranno a partire da otto ore prima del fischio di inizio della partita.

In viale Fanti (tra via Amari e viale Cialdini e tra viale Cialdini e il numero civico 203, controviali compresi) e viale Cialdini dalle 13.30 alle 23.55 e comunque fino al termine dell’evento saranno in vigore divieti di sosta; i divieti di transito scatteranno tre ore prima del fischio d’inizio.

A questi si aggiungono ulteriori provvedimenti collaterali: dalle 10.30 (fino alle 23.55 e comunque al termine dell’evento) sarà istituita una corsia dedicata ai mezzi di soccorso, di polizia e a servizio dei disabili in piazzale Campioni del ’69 per consentire l’accesso all’area sosta dedicata nel piazzale Campioni del ‘56. Posti riservati ai disabili anche in viale Fanti (sulla carreggiata tra largo Gennarelli e viale dei Mille). Dallo stesso orario sarà inoltre istituito un passaggio pedonale a servizio della Piscina Costoli in piazza Berlinguer e viale Fanti (dietro la Misericordia San Piero Martire). E sempre dalle 10.30 per la collocazione dei mezzi degli ambulanti autorizzati previsti anche il divieto di sosta in viale Fanti sia sul lato dei numeri civici dispari (nei tratti tra i numeri civici 83 e 77 e dal numero 87 e via Pastrengo) sia sul lato dei numeri civici pari (area verde tra via Volturno e viale Calatafimi).

Dalle 12.30 (e sempre fino alle 23.55) in viale dei Mille (tratti via Sette Santi-via Frusa e via Frusa-viale Fanti) sarà consentito il transito in deroga ai veicoli di polizia e di soccorso: accesso consentito anche ai mezzi con contrassegno rilasciati dalla società sportiva di rugby diretti all’impianto sportivo Padovani in viale Valcareggi negli orari concordati e comunque secondo le modalità più opportune stabilite agli agenti di Polizia Municipale. Prevista anche l’istituzione di zone per la sosta dei ciclomotori e motocicli in viale Malta (tratto lato numeri civici pari all’incrocio con largo Gennarelli) e viale dei Mille (tratto lato numeri civici dispari).

Il mercato rionale "FANTI" attualmente spostato in piazzale Campioni del '56 potrà operare fino alle 12 per consentire il termine della pulizia entro le 13, mentre le attività commerciali di viale Paoli e piazza Berlinguer dovranno rimanere chiuse per l’intera giornata.

Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane (www.at-bus.it).