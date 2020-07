Mega resort in Costa San Giorgio: perUnaltracittà deposita le osservazioni al progetto

Con quali argomentazioni il Comune di Firenze risponderà ai vari rilievi?

Dopo aver reso pubbliche le problematiche relative a interventi edilizi nella zona di Costa San Giorgio non a caso nota storicamente come “Poggio delle Rovinate”, (di cui non si trova menzione nella documentazione allegata al progetto in Comune), il laboratorio perUnaltracittà ha deciso di presentare formali Osservazioni alla variante di trasformazione in albergo e annessi dell’ex Caserma in Costa San Giorgio a Firenze, attualmente di proprietà della famiglia argentina Lowenstein, la stessa che ha acquistato la Villa Medicea di Cafaggiòlo.

La parola adesso a Comune di Firenze e Soprintendenza.