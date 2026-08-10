Maxiblitz della Polizia in centro: 800 identificati

Maxi blitz della Polizia di Stato ieri sera a Firenze, con controlli ad alto impatto nell’area della Stazione Santa Maria Novella e nel centro storico. A partire dalle ore 18 gli equipaggi hanno passato al setaccio la stazione e alcune piazze della città, tra cui San Jacopino, Arco di San Pierino, Santa Croce e San Lorenzo.

Sono state identificate oltre 800 persone, prevalentemente di origine extracomunitaria. Il bilancio dell’operazione parla di 4 arresti, 6 denunce, 1 espulsione e 3 ordini di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata del centro.

Nel dettaglio, il personale della Questura ha identificato 239 persone, di cui 182 cittadini stranieri. Due cittadine bosniache sono state arrestate per furto aggravato di cellulare, carte di credito e documenti. Un cittadino gambiano è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e un cittadino marocchino perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati in materia di droga.

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Durante i controlli, nei pressi della stazione, si è verificata un’aggressione: un uomo ha colpito con un coltello un cittadino senegalese a seguito di una lite. L’autore è stato bloccato e segnalato all’Autorità Giudiziaria, mentre la vittima è stata curata.

Sono state denunciate altre 6 persone per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, porto di oggetti atti ad offendere, ricettazione e violazione delle norme sull’immigrazione.

Due persone sono state segnalate per uso personale di stupefacenti ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90.

La Divisione Polizia Anticrimine ha emesso 30 misure di prevenzione: 12 fogli di via obbligatori, 8 avvisi orali, 6 Daspo Urbani, un divieto di accesso ai locali pubblici e 3 ordini di allontanamento.

La Divisione Polizia Amministrativa ha controllato 2 sale scommesse e 3 pubblici esercizi, rilevando una violazione amministrativa segnalata all’Asl.

L’operazione è stata condotta anche con l’ausilio del drone della Polizia di Stato e con il supporto delle unità cinofile antidroga e dei motociclisti. Hanno partecipato il Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto Mobile di Firenze e il personale della Polizia Ferroviaria.

Solo in stazione sono state identificate 582 persone, di cui oltre 200 extracomunitarie. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un cittadino albanese irregolare, destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Firenze. Nei suoi confronti è stata applicata la misura del ritiro del passaporto e dell’obbligo di presentazione all’Ufficio Immigrazione in attesa del rimpatrio.

Sono state inoltre elevate due sanzioni amministrative per violazioni in ambito ferroviario e disposti due ordini di allontanamento.

A supporto del dispositivo è intervenuto anche il nucleo Poltramvia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che ha effettuato la bonifica delle banchine delle fermate Fortezza, Alamanni e Valfonda. L’attività fa parte dei controlli straordinari che si affiancano al controllo del territorio svolto 24 ore su 24. Operazioni simili con le stesse modalità saranno replicate nei prossimi giorni in altre aree considerate a rischio.