L'eredità della luce: la collezione Oreste Poli

Fotografie di Ruby Hernandez

La Basilica di San Lorenzo da oltre 1.600 anni è il cuore e l'espressione più intima dell'identità fiorentina. Varcare la sua soglia, tra il grigio austero della pietra serena e il silenzio dei chiostri, significa entrare in uno spazio dove la storia non è un reperto, ma una linfa vitale che continua a nutrire lo spirito di chi sa ancora contemplare. Per chi associa Firenze esclusivamente all'esplosione dell'Umanesimo, scoprire le radici di San Lorenzo è un esercizio di meraviglia. La Basilica vanta un primato straordinario: è la chiesa più antica della città. Fu consacrata nell'anno 393 d.C., durante le solenni feste pasquali, alla presenza di Sant’Ambrogio.

Molto prima che Santa Maria del Fiore dominasse l'orizzonte con la sua cupola, San Lorenzo era la sede dei vescovi fiorentini, il vero centro nevralgico della cristianità locale. Questa dignità di antica cattedrale conferisce al sito un peso storico monumentale. Nel XV secolo, l'intervento di Filippo Brunelleschi ne ha poi cristallizzato la forma in quella che oggi consideriamo la sintesi perfetta del Rinascimento: un tempio dove la geometria diventa preghiera e l'architettura si fa linguaggio armonico per riflettere l'ordine divino.

Esistono pochi luoghi al mondo capaci di ospitare, in un unico perimetro, il confronto diretto tra due geni assoluti che hanno ridefinito la storia dell'umanità. Entrare nel complesso laurenziano significa assistere a un dialogo tra titani: da un lato l'equilibrio matematico e la nitidezza prospettica di Filippo Brunelleschi nella Basilica; dall'altro, la forza visionaria e tormentata di Michelangelo Buonarroti.

Il genio di Caprese non solo progettò la Biblioteca Medicea Laurenziana — dirigendone personalmente i lavori — ma impresse il suo sigillo eterno nella Sagrestia Nuova, parte del monumentale Mausoleo dei Principi.

Dall'ingresso posto di fronte al Canto dei Nelli, il visitatore accede da ieri sera a un nuovo tesoro: la mostra permanente "In questa luce". Si tratta della prestigiosa collezione raccolta dall'architetto Oreste Poli e donata dall'Impresa Poli S.r.l. alla Basilica. Questo gesto non è una semplice esposizione, ma un atto di "restituzione" in cui le opere ritrovano il loro naturale contesto spirituale.

La collezione abbraccia capolavori dal XV al XVIII secolo, includendo tradizioni artistiche non solo italiane ma anche "d'oltralpe", offrendo una prospettiva europea sulla devozione. Seguendo il filo della vita di Cristo, il percorso intreccia dipinti e sculture in un itinerario che i curatori definiscono magistralmente: “Un itinerario che intreccia arte, spiritualità e storia... un percorso di contemplazione in cui la luce diventa metafora di rivelazione, speranza e continuità.”

Qui, la luce citata nel titolo della mostra non è solo un fenomeno fisico, ma la chiave di volta per comprendere come l'arte possa illuminare il mistero della fede.

La custodia del complesso è affidata all'Opera Medicea Laurenziana, una realtà che interpreta la propria missione ben oltre la conservazione tecnica. L'obiettivo è la valorizzazione del binomio inscindibile tra "culto e cultura", affinché il visitatore non si senta un estraneo, ma un ospite avvolto dalla storia. Questa filosofia affonda le radici nel pensiero profondo di San Giovanni Crisostomo, che spiega come l'armonia delle "cose sensibili" — l'architettura, la pittura, la materia — sia il ponte necessario per accedere all'invisibile. In questo senso, la bellezza di San Lorenzo non è un ornamento superfluo, ma il "lievito" che fermenta la quotidianità, trasformando la visita in un momento di elevazione dello spirito.

Fotografie di Ruby Hernandez

Esiste un filo rosso che lega il passato mercantile dei Medici al presente imprenditoriale di Firenze. Oggi, quel ruolo di custodi della bellezza è interpretato dall'Impresa Poli, una realtà attiva dal 1940 e giunta alla sua terza generazione. Proprio come i Medici sostenevano il genio di Brunelleschi per dare lustro alla città, la famiglia Poli incarna una forma di mecenatismo contemporaneo, unendo l'innovazione edilizia a una profonda sensibilità per il patrimonio artistico.

Attraverso il sostegno alla Fabbriceria — l'istituzione che da secoli gestisce l'onere immenso della manutenzione e dei restauri — l'Impresa Poli dimostra come il successo imprenditoriale possa e debba tradursi in responsabilità culturale. È una visione integrata che assicura che questo tempio della bellezza possa continuare a splendere, a testimonianza di una Firenze che non vive solo di ricordi, ma di gesti concreti di amore per la propria eredità.

Il Complesso di San Lorenzo rimane un'oasi di pace necessaria nel cuore pulsante di una città che corre. È un invito a fermarsi, a lasciare che le proporzioni perfette di Brunelleschi e la luce della Collezione Poli parlino al nostro io più profondo.