Viola 2026/27: Drăgușin, Jimenez e la nuova visione

PRESENTAZIONE DRAGUSIN - 16 LUGLIO 2026

Siamo al quarto giorno di ritiro e l'aria che si respira a Bagno a Ripoli è densa di una solennità inedita: è l'alba della stagione del Centenario. Dal 1926 al 2026, un secolo di passione converge in questo preciso istante, tra le geometrie d'avanguardia di un centro sportivo che ha smesso di essere solo una "casa" per diventare il manifesto programmatico di un club in mutazione. La Fiorentina che si presenta ai nastri di partenza non è solo una rosa rinnovata, ma un esperimento di ingegneria sportiva che fonde precocità internazionale e infrastrutture d'élite. Resta però un interrogativo sospeso sopra i campi d'allenamento: questa architettura dell'ambizione basterà a trasformare il sogno del centenario in una realtà di vertice?

L'innesto di Radu Drăgușin, prelevato dal Tottenham, non è una semplice operazione di consolidamento difensivo; è una dichiarazione di intenti. La trattativa, definita dallo stesso difensore rumeno come "facile", rivela quanto la credibilità della Fiorentina sia cresciuta nello scacchiere europeo. Un ruolo fondamentale è stato giocato dalla figura di Fabio Paratici: la sua profonda conoscenza dei meccanismi del club e la visione di crescita prospettata hanno agito da catalizzatore, convincendo un profilo abituato ai palcoscenici della Premier League a scegliere Firenze come terra del riscatto.

Dopo un periodo segnato da un infortunio complesso, Drăgușin ha trovato nel Viola Park una sorta di "laboratorio biotecnico" per il suo totale recupero. Arrivare al 100% della forma già a luglio non è un dettaglio, ma la precondizione tattica per permettere alla squadra di mantenere quella linea difensiva alta e aggressiva richiesta dal nuovo corso.

“Conoscendo il Direttore Paratici, per me è stato facile dire sì alla Fiorentina. Non c'è stato tanto da pensarci sopra. Mi hanno spiegato che il Club vuole crescere e quindi, ripeto, la scelta per me è stata facile” dichiara il giocatore.

Sulla corsia laterale, l'arrivo di Alejandro Jimenez Sanchez aggiunge una dimensione di "internazionalità precoce" raramente vista a queste latitudini. Nato a Leganés nel 2005, a soli 21 anni Jimenez vanta un curriculum che attraversa tre dei cinque maggiori campionati europei: la formazione nella cantera del Real Madrid, il passaggio al Milan — dove ha sollevato la Supercoppa Italiana 2024/25 — e l’ultima, probante stagione in Premier League con il Bournemouth.

I dati parlano di un calciatore già "formattato" per ritmi altissimi: 31 presenze e una rete nel campionato più fisico del mondo testimoniano una maturità atletica che si sposa perfettamente con l'intensità richiesta dal tecnico. Con 26 presenze già accumulate in Serie A e tre gettoni nella Nazionale Under 21 spagnola, Jimenez non è una scommessa, ma un archetipo del terzino moderno: un giocatore battle-hardened nonostante la giovane età, capace di garantire quella spinta verticale necessaria per scardinare le difese chiuse.

Se i nuovi acquisti portano linfa, è l'anima tattica a dover dare coerenza al progetto. Nelle interviste rilasciate dal Wind Tre Media Center, emerge un filo rosso che lega i nuovi ai veterani. Rolando Mandragora, voce autorevole dello spogliatoio, ha posto l'accento sulla necessità di "assimilare le richieste del mister", un compito che richiede abnegazione totale. Il riferimento è al "modello Frosinone": un calcio propositivo, fatto di pulizia tecnica nella prima costruzione e transizioni violente.

Il nuovo paradigma viola si poggia su tre pilastri che Drăgușin ha già identificato nel gruppo:

Qualità (Pulizia Tecnica): Un innalzamento del tasso tecnico individuale, fondamentale per gestire il possesso sotto pressione e assecondare la verticalità del gioco.

Un innalzamento del tasso tecnico individuale, fondamentale per gestire il possesso sotto pressione e assecondare la verticalità del gioco. Fame (Ricerca del Limite): Una tensione agonistica costante, quella "voglia di crescere" che ha convinto i nuovi acquisti a sposare il progetto.

Una tensione agonistica costante, quella "voglia di crescere" che ha convinto i nuovi acquisti a sposare il progetto. Lavoro (Automatismo Tattico): La dedizione quotidiana per tradurre le idee complesse del tecnico in movimenti fluidi e naturali.

Il vantaggio competitivo della Fiorentina nel 2026 risiede nella sua infrastruttura. Il Viola Park non è solo un centro sportivo; è il sistema nervoso centrale del club. Attraverso il Wind Tre Media Center, la società gestisce la propria narrazione globale, mentre gli allenamenti a porte aperte fungono da camera di compensazione emotiva tra la squadra e una città che freme per il Centenario. Vedere Drăgușin e compagni sudare davanti ai propri tifosi a Bagno a Ripoli definisce un'identità collettiva: il Viola Park è il luogo dove la tattica incontra l'appartenenza.

Mentre il gruppo lavora sul campo, le dinamiche di mercato suggeriscono un'estate di cambiamenti radicali anche tra i pali. In Serie A è iniziato un convulso "valzer dei portieri" che mette in discussione gerarchie consolidate. In questo scenario di tensione strategica, persino una leggenda come David De Gea appare in una posizione di incertezza.

La Fiorentina 2026/27 si presenta come un mosaico ambizioso: la solidità di Drăgușin, la precocità europea di Jimenez e la regia esperta di Mandragora, il tutto orchestrato in una struttura d'eccellenza assoluta. È una squadra costruita per essere proattiva, aggressiva e, soprattutto, consapevole del peso della maglia che indossa.