Martina Focardi: l'eredità di una scienziata

Esiste un pregiudizio radicato che dipinge la medicina legale come una disciplina algida, un’anatomia del dolore fatta di freddi protocolli e distaccate analisi peritali. Ma la parabola umana e professionale di Martina Focardi ha scardinato questa percezione, dimostrando che il confine tra la biologia e il diritto può essere abitato da una profonda compassione. La sua scomparsa scava un vuoto nel cuore dell’Azienda Careggi e dell’Università di Firenze, ma la sua assenza è colma della sua presenza: quella di una donna che, colpita da una grave e improvvisa malattia, ha scelto di restare al timone della sua disciplina con un’energia e una generosità commoventi, insegnando e dirigendo fino ai suoi ultimi istanti.

Focardi non ha semplicemente esercitato una professione; ha dato un’anima al rigore scientifico.

Per la professoressa Focardi, la norma non era mai un limite burocratico, ma un perimetro di civiltà. La sua attività non si è limitata alla teoria: come membro attivo del Comitato per l’etica nella clinica, ha tradotto la dottrina in azione, governando i processi medici con una bussola morale inflessibile.

Il suo impegno non è rimasto confinato nei laboratori. Il Codice Rosa non è stato per lei un semplice protocollo operativo, ma un vero e proprio baluardo eretto a difesa della dignità violata. Sotto la sua guida, la patologia forense ha smesso di essere un’indagine silenziosa per diventare una "instancabile collaborazione con la Giustizia".

Come Direttrice della Scuola di specializzazione e "Grande maestra" per generazioni di medici, Martina Focardi ha guardato oltre l'orizzonte della propria vita. La sua strenua promozione della donazione del corpo alla scienza rappresenta il suo testamento spirituale e accademico: una visione in cui la conoscenza non si ferma davanti alla morte, ma si trasforma in un dono per la collettività. Per Focardi, formare medici d'eccellenza significava insegnare che il corpo umano è un maestro di vita anche quando smette di respirare, un ultimo atto di servizio che eleva la scienza a missione civile.

Nata a Figline Valdarno nel 1975, Martina Focardi ha incarnato un modello professionale raro, capace di unire un raffinato pensiero critico a una vitalità contagiosa. La sua dedizione è stata totale: è stata il punto di riferimento assoluto per il Comitato Gestione Sinistri e per l’intera Azienda ospedaliero-universitaria fiorentina, gestendo le crisi più acute con fermezza e quella sua celebre "ironia disarmante" che sapeva riportare equilibrio anche nelle situazioni più tese.

Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, ne ha suggellato il valore ricordando non solo la sua preparazione, ma la sua straordinaria attitudine alla condivisione del sapere: “Martina Focardi è stata una professionista competente e preparata, sempre disponibile a mettere a disposizione le proprie competenze. [...] La ricorderemo per la sua professionalità e per la sua umanità.”

Martina Focardi lascia una traccia che non si cancella con il tempo, ma che interroga profondamente chiunque operi nel mondo della salute e del diritto. La sua vita ci insegna che l'eccellenza tecnica è una scatola vuota se non viene riempita da una vibrante sensibilità etica.