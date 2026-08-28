Estra Firenze Marathon 2026, 13mila runners!

FIRENZE – Quando mancano tre mesi al via della 42^ Estra Firenze Marathon di domenica 29 novembre, arriva, veloce come un fulmine, la notizia che sono già 13mila i runner che hanno scelto di esserci e di respirare la città del Rinascimento da una posizione privilegiata, correndo lungo l’affascinante percorso di gara.

Il sold out

Dopo il successo dello scorso anno, quando i finisher, per la prima volta nella storia di questo evento, hanno superato la quota di 10mila, Estra Firenze Marathon aveva operato la scelta consapevole di ampliare il numero di partecipanti fino a 13mila runner, puntando dritti ad un sold-out che non si è fatto attendere.

Un successo al quale hanno partecipato tantissimi stranieri, che contano per il 50% circa degli iscritti, e che vede sempre più donne in veste di maratonete, ben 27% per questa edizione.

“Siamo emozionati, poter annunciare il sold-out a tre mesi dall’evento è motivo di grande soddisfazione, racconta come la Estra Firenze Marathon sia apprezzata in tutto il mondo” – fa sapere Fabio Burchi, Presidente di Maratona di Firenze SSDRL. “La nostra macchina organizzativa è al lavoro perché domenica 29 novembre sia una giornata indimenticabile, ricca di emozioni per tutti i maratoneti. Il weekend di gara sarà aperto dalla 3x7K Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon e dalla Ginky Family Run, ancora disponibili pettorali per la 10K Firenze Marathon, invitiamo tutti ad unirsi per rendere ancora più grande questa festa”, ha concluso.

Il parterre di eventi

La mattina di sabato 28 novembre i riflettori saranno puntati sulle famiglie che parteciperanno alla San Benedetto Ginky Family Run, la corsa ludico-motoria di circa 3 km dedicata a bambini, con partenza dall’Ippodromo del Visarno. Le iscrizioni saranno aperte a breve.

Ancora sabato mattina la 3x7K Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon, un’occasione per condividere la fatica e raddoppiare le emozioni con la propria squadra. I partecipanti potranno sostenere una delle Organizzazioni di volontariato aderenti al Charity Program, aggiungendo così al piacere della corsa anche quello di fare del bene. Partenza alle 10.30 dall’Ippodromo del Visarno e tempo massimo di 3 ore, adatta quindi anche a neofiti e camminatori. Trattandosi di un evento non competitivo, è prevista l’assegnazione del solo Trofeo Mauro Pieroni per la ODV con il maggior numero di staffette.Domenica 29 novembre oltre alla 42^ Estra Firenze Marathon, la manifestazione principale, al via la 10K Firenze Marathon con partenza alle 8.45 da Via Tornabuoni.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Estra Firenze Marathon sono chiuse per sold-out. Le iscrizioni alla 10K Firenze Marathon sono aperte sul sito – CLICCA QUI – fino a giovedì 19 novembre, salvo raggiungimento del numero massimo di 3mila partecipanti. Le iscrizioni alla 3x7K Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon sono aperte sul sito – CLICCA QUI.