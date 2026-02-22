Marradi investe sulla crescita dei giovani con il 'Bonus Cultura'

Marradi investe sui giovani e la loro crescita con il "Bonus Cultura Comunale". Un contributo economico, fino a 250 euro, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni e finalizzato a "incentivare la lettura e il consumo culturale, favorire la partecipazione a eventi culturali, sostenere percorsi di formazione culturale". Un'opportunità per i giovani marradesi che l'Amministrazione comunale mette a disposizione tramite un fondo ad hoc.

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo, sotto forma di rimborso spese, per incentivare l'acquisto di beni e servizi nelle categorie editoria e multimedia, musei ed eventi, formazione: libri (cartacei o e-book), cd, vinili, dvd e blu-ray (escluse piattaforme streaming), biglietti e abbonamenti per cinema, teatro, concerti, mostre e musei (esclusi eventi sportivi), iscrizioni a corsi a carattere culturale (non sportivi).

Per ricevere il rimborso è necessario che ogni acquisto sia giustificato da documentazione fiscale (fatture o scontrini "parlanti"), con spese effettuate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Il Comune procederà all'assegnazione dei contributi previa verifica dei requisiti e nei limiti dei fondi stanziati; in caso di richieste superiori alla disponibilità farà fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda al regolamento pubblicato sul sito del Comune.

Un bonus per acquistare libri, per andare al cinema o a teatro, per visitare una mostra o un museo. Come evidenzia il sindaco di Marradi: un'opportunità per i nostri ragazzi, un sostegno che vogliamo fornire per la loro crescita culturale, per poter seguire e coltivare i propri interessi e passioni, e cosi poter esprimere se stessi. Tra alluvioni, terremoto, disservizi ferroviari hanno sofferto disagi, questa iniziativa vuol essere un segno concreto, tangibile verso di loro, che Marradi investe in loro.

“Esprimo apprezzamento per il provvedimento del Comune di Marradi, guidato dal sindaco Tommaso Triberti, che ha deciso di investire autonomamente sulla crescita culturale delle ragazze e dei ragazzi con un contributo di 250 euro destinato ai giovani tra i 14 e i 19 anni per incentivare la lettura e il consumo culturale” afferma l’assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti.

“Investire sulla cultura e sui giovani - ha aggiunto - rafforza la democrazia. Sostenere l’accesso alla lettura e alle opportunità culturali significa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli, liberi e partecipi e rafforzare il tessuto civile delle nostre comunità. Iniziative come questa rappresentano un segnale importante di attenzione verso le nuove generazioni e confermano il valore strategico delle politiche culturali a livello locale”.