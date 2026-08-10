Marco Fornaciari ospite solista dell’Orchestra Toscana Classica

Uno dei pochi violinisti a cui è stato concesso di suonare il prezioso Stradivari di proprietà del Comune di Cremona. Gran virtuoso dello strumento, Marco Fornaciari è l’ospite solista dell’Orchestra Toscana Classica, giovedì 6 agosto nel Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi, a Firenze.

Ad esaltare le doti di Fornaciari sarà una delle pagine classiche più note al grande pubblico, il “Concerto per violino e orchestra in sol maggiore” di Wolfgang Amadeus Mozart, capolavoro di eleganza che rivela l’inventiva di un Mozart ventenne già pienamente maturo. Completeranno il programma l’”Allegro per archi” di Gaetano Donizetti e la “Suite Holberg” di Edvard Grieg.Marco Fornaciari si è formato all’Accademia Chigiana e al Conservatorio di Ginevra. Ha suonato a ogni latitudine, in sale prestigiose come il Teatro alla Scala, il Mozarteum, la Salle Pleyel e l’Accademia di S.

Pietroburgo. Ha inciso per le case discografiche Erato, Naxos e Foné: per Foné ha realizzato l’unica registrazione integrale (in sei cd) delle oltre 80 composizioni di Paganini per violino e chitarra. Si dedica attivamente anche al repertorio per viola e alla pratica del violino barocco, con cui ha inciso, tra gli altri, una edizione “filologica” delle “Sei Sonate e Partite” di J. S. Bach.Sul podio salirà Biagio Ilacqua, giovane eccellenza della classica formatasi nei Conservatori di Reggio Calabria e di Palermo, per poi approfondire gli studi con Piero Bellugi, Deian Pavlov e Laszlo Marosi.

Alla direzione d'orchestra, Ilacqua affianca un'intensa attività concertistica al pianoforte, sia come solista, sia in formazioni da camera. Inizio ore 21. Biglietto 20 euro. Prevendite online su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.La stagione 2026 di Toscana Classica è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Rotary Club Firenze Ovest, Crossmedia Group, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.

Programma completo sul sito ufficiale toscanaclassica.com.Progetto realizzato con contributo diFondazione CR FirenzeMinistero della CulturaRegione ToscanaChiantiBancaUnicoop FirenzeRotary Club Firenze OvestCrossmedia GroupComune di FirenzeCittà Metropolitana di FirenzeCon il patrocinio diCittà Metropolitana di FirenzePrevenditeNei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)Online su www.ticketone.it (tel.

892.101)Informazioni e prenotazioniSegreteria Toscana Classica, tel. 055-783374 - 340.3944830 - www.toscanaclassica.comToscana ClassicaFederazione di Associazioni di Produzione Musicale della Toscanawww.toscanaclassica.com - orchestra.toscanaclassica@gmail.com